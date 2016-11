Useita vuosia Yhdysvalloissa asunut toimittaja Anu Partanen sai hämmästyttävän oivalluksen. Hän vertaili ystäviensä kokemuksia elämästä Suomessa ja Yhdysvalloissa ja havaitsi, että suomalainen yhteiskunta itse asiassa toteuttaa parhaiten periamerikkalaisena pidettyä unelmaa vapaudesta, mahdollisuuksien tasa-arvosta ja itsenäisistä yksilöistä.

Kirjassaan The Nordic Theory of Everything Partanen selittää amerikkalaisille lukijoille Suomen mallin olennaisia elementtejä, joita ovat laadukas peruskoulu, ilmainen koulutus, julkinen terveydenhuolto, päivähoito ja toimeentulon turva. Ne takaavat, että kukin yksilö voi suhteellisen vapaana toteuttaa taipumuksiaan ilman jatkuvaa huolta toimeentulostaan tai terveydestään.

Ennen kaikkea suomalainen voi rakentaa menestystään varallisuudesta tai taustastaan riippumatta. Kaikki on suhteellista, mutta Suomessa tuloerot ovat verraten pieniä eivätkä sosiaaliset ja kulttuurisetkaan erot ole järisyttäviä.

Lääkärit ja lähihoitajat käyvät samoissa uimahalleissa, samoilla hiihtoladuilla ja samoissa mustikkametsissä sekä lukevat samoja dekkareita. Luokkaerot ovat suurimmaksi osaksi kurottavissa umpeen yhden elämän aikana.

Yhdysvalloissa yksilön kohtalon sen sijaan määrittää Partasen mukaan yhä vahvemmin peritty vauraus ja asema. Yhä suurempi osa keskiluokasta joutuu olemaan jatkuvasti huolissaan tulevaisuudestaan. Akateemisesti koulutetullakaan ei ole välttämättä varaa riittävän kattavaan terveysvakuutukseen.

Pienipalkkaisella työntekijällä ei ole varaa juuri mihinkään. Toivoa paremmasta ei ole hänen lapsillaankaan. Koulutuksen epätasa-arvo alkaa jo päivähoitoiässä.

Partasen kirjan sanoma on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Ryhmien väliset erot ovat Suomessa olleet perinteisesti pieniä, mutta kuilu erityisesti työssä käyvien ja työttömien välillä kasvaa. Työelämästä pysyvästi syrjäytyvien osattomuus on muutakin kuin taloudellista ahdinkoa.

Mahdollisuuksien tasa-arvon vaaliminen ja työpaikkojen luominen ovat edellytys toimivan yhteiskunnan ja demokratian säilymiselle. Osattomuus ei ole vain yksilön kokemus, se on yhteiskunnan ruutitynnyri.

Partasen kirjassa todetut asiat tulivat esiin demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkineen Bernie Sandersin puheissa. Jotain sanomasta oli jäljellä myös Hillary Clintonin kampanjassa.

Voiton vei täysin vastakkainen linja.