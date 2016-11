Iltalehti pohtii Sotkamossa Talvivaaran kaivosta hoitavan Terrafamen näkymiä.

”Nikkelitonnin hinnan nousu 11 000 dollariin on kasvattanut talouspoliittisen ministerivaliokunnan uskoa Talvivaaran kaivokseen myytävänä mehumaijana.”

”Mehumaija-vertauksen isien Terrafame-johtajien Matti Hietasen ja Janne Känkäsen (HS 30.9.) mukaan uudesta malmista kasattujen bioliuotuskasojen mehustus alkaa täydellä teholla vuonna 2017. ”

”Vaikka nikkelin huippuhintaan – 50 000 dollaria ennen vuotta 2008 – on Trump-efektistä huolimatta matkaa, näkee elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) lisärahan ja yksityiselle rahoitukselle asetetun vuodenvaihteen takarajan poiston lisäävän kaivoksen houkuttelevuutta.”

”Luottoa Talvivaaran tarinaan on venytetty vuosia. Armonaika ja lisäraha kasvattavat myös psykologista taakkaa – mitä enemmän valtion resursseja kaivostoiminnan elvyttämiseen sidotaan, sitä vaikeampaa on perääntyä.”

”Puhdistamista odottavien lähijärvien ja ympäristövastuukiistojen keskellä on syytä muistaa, että kestävää Talvivaara-ratkaisua ei synny ainakaan sellaisen yksityistä rahaa houkuttavan paketin kautta, jossa moninaiset ympäristöriskit kanavoituvat viime kädessä veronmaksajien kontolle.”

Karjalainen vastustaa hallituksen aietta hakea valtiontalouden säästöjä alentamalla kakkostyypin diabeteksen hoitoon määrättyjen lääkkeiden korvaustasoa.

”Diabeteslääkkeiden korvaustasoa halutaan laskea eduskuntaan jo jätetyn lakiesityksen mukaan 100 prosentin korvausluokasta 65 prosentin korvausluokkaan. Vain insuliini on jätetty ehdotuksessa kokonaan korvattavaksi.”

”Diabeteksen hoidon kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 prosenttia. Ei siis ole ihme, että säästöjä etsivien katse on pysähtynyt juuri tähän.”

”Lainvalmistelussa on Suomessa viime aikoina tehty useita selviä virheitä, ja tässä on niistä yksi esimerkki. Nyt on korkea aika kuulla ja uskoa asiantuntijoita, jotta tapahtumassa oleva kohtalokas virhe oikaistaisiin.”

”Diabeteksen ongelma ei ole diabetes itse vaan sen vakavat ja kalliisti hoidettavat lisäsairaudet, kuten jopa sokeus ja amputaatiot. Diabetes on halvalla hoidettava sairaus niin kauan kuin puhutaan vain diabeteksesta. Siksi on tärkeää pitää sokeritasapaino mahdollisimman lähellä normaalia sairastuneen omien toimien ja lääkityksen yhteisvaikutuksella.”

”Kelan tuleva pääjohtaja Elli Aaltonen varoittaa aivan oikein diabeteslääkityksen korvattavuuden alentamisesta. Toisen vaiheen diabeettiset lisäsairaudet ovat inhimillinen katastrofi sekä valtava taloudellinen rasite yhteiskunnalle. Diabeteslääkkeet on pidettävä 100 prosentin korvausluokassa.”