Kiinan pääministeri Zhou Enlailta kysyttiin joskus 1970-luvulla arviota Ranskan suuren vallankumouksen historiallisesta merkityksestä. ”Ennenaikaista sanoa”, oli Zhoun viisas vastaus.

Sama pätee Yhdysvaltain presidentiksi valitun Donald Trumpin talouspolitiikkaan ja muihinkin suunnitelmiin. Niitä joudutaan arvioimaan vaalipuheiden perusteella. Se, missä määrin ne pitää ottaa todesta, on epävarmaa – kun otetaan huomioon, miten paljon vääriä tietoja ja suoranaisia valheita Trump esitti vaalikampanjansa aikana.

Trumpin astuessa virkaansa maailmantalous elää vielä vuoden 2008 finanssikriisin jälkijäristysten aikaa. Yhdysvalloissakin toipuminen alkoi hitaasti, mutta nyt talous kasvaa kohtuullista vauhtia ja työttömyys on vähentynyt. Globaali kasvu on kuitenkin hitaanlaista ja maailmankaupan kasvu vielä hitaampaa. Tämä on synnyttänyt arveluja siitä, että globalisaation kiihkein vaihe on ohi.

Maailmantalouden kipeimpiä kysymyksiä on, miten päästään eroon ennennäkemättömän kevyestä rahapolitiikasta, jonka keskeinen osa on korkojen painaminen jopa miinusmerkkisiksi. Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä pitkään työskennellyt Peter Nyberg sanoi äskettäin olevansa varma, ettei edes keskuspankeissa tiedetä vastausta tähän. Uskon häntä.

Trump on vastannut haukkumalla Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Janet Yellenin ja uhkaillut, ettei hän nimitä Yelleniä jatkoon tämän kauden päättyessä alkuvuonna 2018. Trumpin mielestä Yellenin pitäisi hävetä politiikkaansa.

Trumpin häikäilemättömyys näkyy tässäkin. Julkinen puuttuminen Yellenin asemaan on Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan ”iso ja ennenkuulumaton näkemyksenotto keskuspankin itsenäisyyttä vastaan”.

Trumpin talouspolitiikan ydintä näyttää olevan protektionismi. Erityisesti Kiinan ja Meksikon tuotteille asetettaisiin korkeat tuontitullit. Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimus TPP ja EU:n kanssa neuvoteltava TTIP-sopimus pantaisiin jäihin. TTIP-neuvottelujen kaataminen ei suurta potkua vaadikaan, sillä sitä vastustetaan vahvasti myös EU-maissa. Esimakua tästä saatiin, kun Belgiassa Vallonian alueparlamentti oli kaataa EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen kalkkiviivoilla. Myös Pohjois-Amerikan alueen vapaakauppasopimus Nafta pantaisiin uudelleentarkasteluun.

Kasvava protektionismi olisi myrkkyä maailmantaloudelle ja myös Yhdysvalloille, sillä se johtaisi varmasti vastatoimiin. Juuri tällainen kilpavarustelu syvensi ja pitkitti 1930-luvun suurta pulakautta.

Trumpin esittämä finanssipolitikka olisi holtitonta. Hän lupaa jättisuuria verohelpotuksia ja isoja lisäyksiä puolustusmenoihin. Lisäksi Trump kaksinkertaistaisi budjetin infrastruktuurimenot. Menojen lisäystarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys, mutta presidentti Barack Obaman kauden lisäyspyrkimykset ovat kaatuneet republikaanien vastustukseen. Rahoituksen kohdentamisesta syntyy joka tapauksessa melkoinen kisa kongressissa.

Trumpin esittämät menonlisäykset ja verohelpotukset johtaisivat heti budjettialijäämän merkittävään kasvuun ja veisivät valtionvelan uralle, joka heikentäisi liittovaltion luottokelpoisuutta.

Koko maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät päätökset Trump on uhannut tehdä ympäristöpolitiikassa. Hän on julistanut puheet ilmaston lämpenemisestä kiinalaisten keksimäksi huijaukseksi, jonka tarkoituksena on tuhota Yhdysvaltain teollisuus. Niinpä hän on uhannut irtisanoutua vaivalla aikaansaadusta Pariisin ilmastosopimuksesta ja lisätä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. ”Puhdas hiili” on hänen suosikki-ilmaisujaan.

Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään kahteen celsiusasteeseen. Monien asiantuntijoiden mielestä ollaan kuitenkin menossa vähintään kolmeen asteeseen, joka nostaisi meriveden pintaa katastrofaalisesti. Trumpin aikeet ovat pelottavia.

Minulla oli äskettäin tilaisuus kuulla pätevän asiantuntijan pienessä piirissä esittämä arvio pian maailman mahtavimmaksi mieheksi nousevan Trumpin persoonasta. Hänen mielestään uudella presidentillä on kaikki tyypilliset narsistin ominaisuudet, joista osa on hyvin ikäviä.

Akateemikko Kustaa Vilkuna käytti tosiasioiden voimasta ilmaisua ”kyllä maa painaa parrelleen”. Toivottavasti tämä pätee Trumpiinkin.