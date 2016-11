”Ehkä näiden vaalien opetus on siinä, että meidän on alettava puhua eri tavalla yksilöistä ja yhteiskunnasta. Me emme ole halunneet puhua yhteiskuntaluokista, mutta siitähän tässä on kysymys: ihmisiä on potkittu päähän, mutta heidän ongelmansa eivät ole vain heidän omaa syytään.” Tämä sitaatti on lähes sellaisenaan bisneskonsultti Gabe Menchacan analyysi Donald Trumpin menestyksestä presidentinvaaleissa (HS 5.11). Vain viittaukset Yhdysvaltoihin on häivytetty.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Mari Käyhkö peräänkuulutti, että meidän tulisi nähdä ja myöntää luokkaerot suomalaisessa yhteiskunnassa (HS 3.11.). ”Nuoriin on iskostettu ajatus, että vain omilla teoilla ja valinnoilla on merkitystä. Että kaikilla on mahdollisuus tehdä kaikkea, kunhan vain tarpeeksi haluaa. Ei nähdä, että ihmiset tulevat erilaisista lähtökohdista ja sosiaalisista todellisuuksista. Ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet tehdä valintoja ja erilaiset käsitykset itsestään.”

Lasten kouluvalintojen ja yhteiskuntaluokkien korrelaatiota avattiin pari vuotta sitten tutkimusraportissa Lohkoutuva peruskoulu. Lasten hakeutuminen painotetun opetuksen erityisluokille oli voimakkaammin sidoksissa perheen koulutustaustaan ja tulotasoon kuin lapsen koulumenestykseen. Kiitettävällä keskiarvolla ala-asteen selvittäneistä johtajien ja korkeakoulutettujen lapsista joka toinen jatkoi painotetun opetuksen erikoisluokille. Ammattikoulun tai vain peruskoulun käyneiden vanhempien lapsista tälle tielle lähti vain kolmannes.

Lapsuudenkodista lähtenyt eriytyminen jatkuu aina aikuisuuteen saakka. Oppilaitokset eroavat, harrastukset erottavat, kaveripiirit eriytyvät. Yhden elämässä normaali tarkoittaa niukkuutta, pätkätöitä ja selviämistä yhteiskunnan tuella. Toisen elämänpiirissä ei tunneta ensimmäistäkään työtöntä ja vanhemmat tutustuvat toisiinsa ajaessaan lapsia näiden yhteisiin harrastuksiin. Ihmiset elävät elämäänsä pikkulaatikoissa, joissa seurapiirit muodostuvat häkellyttävän homogeenisiksi. Kyse ei ole ylimielisyydestä, jos muusta ei edes tiedetä.

Talonmiehen tytär, tohtori ja dosentti Mari Käyhkö ei vaatinut luokkien kiistämistä. Hän varoitti tilanteesta, jossa luokkia ei haluta nähdä tai tajuta. Jos ihmiset puhuvat toistensa ohi ja toisiaan kuulematta, mitta täyttyy ja syntyy protesti. Nimitetään sitä vaikka jytkyksi. Siellä, missä kaikki on suurempaa, myös protesti voi kasvaa yllättäviin mittoihin.