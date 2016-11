Monialayhtiö Samsung tekee historiansa suurimman yrityskaupan. Suomalaisille matkapuhelimistaan tuttu Samsung ostaa amerikkalaisen, muun muassa autojen osia ja audiolaitteita valmistavan Harman-yhtiön kahdeksalla miljardilla dollarilla.

Matkapuhelinten myynnin kirivuodet ovat takana. Nyt pitäisi pärjätä tavanomaisemmissa oloissa tai hankkia uutta myytävää.

Monet valmistajat toivoivat paljon älykelloilta. Ranteeseen kiinnitettävien, matkapuhelimen kanssa kommunikoivien laitteiden piti luoda uutta kysyntää. Ei onnistunut. Älykellojen myynti on jäänyt reippaasti yhtiöiden tavoitteista.

Samsung yrittää uudelleen, ja nyt yhtiö suuntaa kohti autoilua.

Näihin vuosiin saakka Samsung on linjannut, että yhtiö suunnittelee tuotteensa itse. Harmanin ostaminen kovalla hinnalla kertoo, että Samsungilla on kiire päästä pois palavalta porauslautaltaan – puhelinten myynti on takunnut ja maineeseen on tullut tahra Note 7 -puhelinten paloherkkyydestä.

Autoelektroniikassakaan ei ole mobiiliosaajille rajattomia markkinoita. Vanhat kilpakumppanit Google ja Apple ovat jo laajentamassa valtauksiaan alalla.