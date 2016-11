Kun Lehman Brothers kaatui ja finanssikriisi iski Yhdysvaltoihin, Euroopassa oltiin varmoja: ei osu meihin, ei yllä tänne, ei edellytä mitään. Kun protestiaalto siivitti Donald Trumpin voittoon Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa, suhtautumien vanhalla mantereella oli heti toinen: taitaa yltää tänne asti.

Poliittiset ilmiöt, kuten populismi ja protestiaallot eivät siirry maasta toiseen täysin identtisinä. Syyt yhteiskunnalliseen tyytymättömyyteen poikkeavat maasta toiseen. Samoin poikkeavat mahdollisuudet ajaa muutosta protestilla.

Italia pitää kolmen viikon päästä kansanäänestyksen perustuslain muutoksesta, joka vähentäisi alueiden ja senaatin valtaa. Alkukeväällä Hollannissa valitaan uusi parlamentti. Hieman myöhemmin Ranskassa äänestetään sekä presidentistä että uudesta parlamentista. Itävalta äänestää presidentistä samoihin aikoihin. Saksassa on syksyllä parlamenttivaalit ja Unkari valitsee presidentin. Lisäksi tulossa on muutamia alueellisia vaaleja. Jotain kansanäänestyksiäkin ehkä saadaan – ainakin alulle.

Hallitsevaa järjestelmää vastustavat olettavat, että amerikkalainen Trump-ilmiö on tuotavissa Eurooppaan. Ranskan äärioikeistoa edustavan Front Nationalin kakkoshahmo Florian Philippot twiittasi Trumpin valinnan jälkeen: ”Leur monde s'effondre. Le nôtre se construit.” (Heidän maailmansa sortuu, meidän maailmamme rakentuu.)

Ihan helppoa protestin tuonti ja populistisen internationaalin rakentaminen ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi käy juuri Front National.

Ranskan presidentinvaalit ovat suora, tarvittaessa kaksivaiheinen kansanvaali. Eniten ääniä saanut voittaa. Näin laskien Yhdysvalloissa voittaja olisi ollut demokraattien Hillary Clinton. Ranskassa on yli 44 miljoonaa äänioikeutettua. Vuonna 2002 Front Nationalin silloinen johtaja Jean-Marie Le Pen yllätti ja pääsi vaalien toiselle kierrokselle. Hän sai silloin 5,5 miljoonaa ääntä. Voittaja Jacques Chirac keräsi 25,5 miljoonaa.

Jos uurnilla kävisi taas 31 miljoonaa äänestäjää, Jean-Marien tyttären Marine Le Penin pitäisi ylittää isänsä äänisaalis kymmenellä miljoonalla. Tehtävä on vaikea, vaikka Trumpin voitto antaa työntöä.

Front National on Marine Le Penin aikana muuttunut takavuosiin verrattuna sisäsiistiksi ja puolueen kannatus on viime vuosina noussut. Puoluetta auttaa myös vastustajien – erityisesti sosialistien – heikkous. Vetoapua antaa vielä monien ranskalaisten tyytymättömyys siihen, miten maan hallitukset ovat vastanneet maahanmuuton ja globalisaation mukanaan tuomiin huoliin. Eli yhtenevyyksiä Yhdysvaltoihin on.

Silti pitää muistaa, ettei Front National kerännyt edellisissä parlamenttivaaleissa kuin runsaan kymmenen prosentin kannatuksen. Puolueen äkkiväärät teemat saivat paljon huomiota, mutta niiden yleinen hyväksyttävyys Ranskassa on vähäisempi. Eikä Front Nationalin asema ranskalaisessa politiikassa ole rinnastettavissa republikaanipuolueen asemaan Yhdysvalloissa.

Mutta vaikka voittoa Le Penille ei tulisikaan, Yhdysvaltain vaalit vaikuttavat Ranskaan. Valtapuolueiden on vaalien lähestyessä siirryttävä kohti laitumia, joilla populismin ruoho kasvaa. Puheetkin ovat tekoja. Jos yhteiskunnalliset ongelmat siirretään Euroopan ensi vuoden vaalikampanjoissa ja kansanäänestyksien alla globalisaation, vapaan kaupan, Euroopan unionin ja maahanmuuttajien piikkiin, Eurooppa kääntyy sisäänpäin ja alkaa toimia vastoin omaa etuaan. Se riittäisi voitoksi unionia hajottavalle Venäjälle – jolta Front National on pyytänyt rahallista apua ensi vuoden vaaleihin.