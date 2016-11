Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiehdotusta, joka toteutuessaan uudistaisi täysin kalastuksen säätelyjärjestelmän Suomessa.

Kukin kalastaja saisi saalishistorian perusteella kokonaiskiintiöistä osuuden, jonka voi käyttää haluttuna ajankohtana vuoden aikana. Osuus säilyisi seuraavat kymmenen vuotta ja koskisi silakkaa, kilohailia ja lohta. Käyttöoikeuden voisi myydä tai vuokrata edelleen.

Liikakalastus syntyy kalastajien välisestä kilpakalastuksesta. Uudessa mallissa kalastajan ei tarvitsisi kilpailla muiden kalastajien kanssa saaliista. Osan omasta kiintiöstä voisi säästää vaikka joulumarkkinoille.

Tällainen järjestelmä muistuttaa yritysten osakkeenomistusta. Kalastajalle tai yritykselle pitäisi syntyä halu suojella kantaa, sillä kasvava kalakanta merkitsee osuuden arvonnousua.

Islannissa kalastajat ovat jopa vaatineet kalastuskiintiöiden pienentämistä pelätessään liian kovan kalastuspaineen pienentävän kantaa ja siten johtavan pääoman arvon vähenemiseen. Järjestelmä tavallaan synnyttää myös vedessä olevalle kalalle arvon.

Suomeen suunnitellun järjestelmän heikko kohta on, että käyttöoikeuksia omistettaisiin vain kymmenen vuotta kerrallaan. Jakson loppupuolella käyttöoikeuden arvo alkaisi jo vähetä, koska kanta ei enää tuottaisi pitkäaikaisesti. Myös omaan saalisosuuteen liittyvä suojelunhalu saattaa hävitä.

Tanskassa vastaavien kiintiöiden käyttöönottoa on pidetty kaikkien aikojen parhaana toimena kalastuksen säätelyssä. Kiintiöt johtivat nopeasti kalastusalusten määrän vähenemiseen ja sitä kautta jäljellä olevien kalastajien tulojen kasvuun.

Islannissa on käyty keskustelua siitä, miksi kalastajille annetaan ilmaiseksi koko kansakunnan omistuksessa olevia kantoja. Yksi tapa vastata tähän olisi se, että kalastajat maksaisivat kiintiöoikeudesta valtiolle huutokaupan kautta.

Lohen osalta muidenkin kuin ammattikalastajien pitäisi voida ostaa kiintiöitä. Moni virkistyskalastuksesta riippuvainen taho olisi tästä varmasti kiinnostunut. Esimerkiksi kuvitteellinen Suomen Jokikalastus Oy voisi ostaa merikalastajien kiintiöitä saadakseen lohen nousemaan jokeen. Myös luonnonsuojelujärjestöt ja kansalaiset voisivat osallistua markkinoille ja ostaa kaloja pois merialueelta saadakseen ne kutualueille. Näin vapaaehtoiset markkinavoimat hoitaisivat muutoin poliittisesti hankalaa saaliinjakoa.

Lohi on jo osoittanut, millaisia valttikortteja luonnolla on hihassaan, jos ihminen antaa sille mahdollisuuden. Menestyksellisen rannikkokalastuksen säätelyn ansiosta Tornionjokeen on noussut alati kasvava määrä lohia.

Kalastuksen säätelyn näkökulmasta kalan päästäminen kutualueille on investointi, ja siitä syntyvä jälkeläistuotanto on korkotuotto. Lohen nopean elinkierron takia tämä korko on ollut tavattoman suuri yleisimpiin taloudellisiin investointeihin verrattuna.

Kansainvälisessä kalastuksen säätelyssä on tapahtunut isoja muutoksia. Niin sanotuilla hyödyntämissäännöillä pyritään siihen, että sovitaan etukäteen, miten reagoidaan, jos kanta tulevaisuudessa kasvaa tai pienenee. Tällä estetään viime hetken poliittiset taistelut siitä, kuinka paljon kukin saa kalastaa.

Myös rauhoitusalueet ovat tehneet voimalla tuloaan säätelyyn. Itämeren turskan tapauksessa alueet ovat kuitenkin olleet aivan liian pieniä. Riittävän isot rauhoitusalueet toimivat kuin pankki kantaa suojellessaan ja tuottavat pääomasta laajalle alueelle leviävää korkoa lisääntyneinä poikasmäärinä.

Itämeressä ainutlaatuista on, että siellä on meriveden lajien lisäksi makean veden lajeja, kuten hauki, ahven, kuha, siika ja muikku. Niiden kalastusta säädellään yhä pääosin kalastusverkon silmäkokoa rajoittamalla.

Sekakalastuksessa sopivan verkon silmäkoon löytäminen on vaikeaa, sillä yhdelle lajille sopiva silmäkoko voi olla liian suuri tai pieni muiden lajien säätelytarpeen näkökulmasta.

Esimerkiksi Saaristomeren kuhankalastuksessa käytössä ovat edelleen liian pienet silmäkoot. Nopeimmin kasvavat yksilöt jäävät verkkoihin ja hitaimmin kasvavat mereen, mikä luo harhan kalojen hitaasta kasvusta. Merialueen kuhankalastuksen säätelyssä pitäisikin ottaa oppia sisävesiltä. Siellä säätely on tuottanut upeita saaliita.

Sakari Kuikka

Kuikka on kalastusbiologian professori Helsingin yliopistossa.