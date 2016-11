Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on ajautunut niin pahaan kurimukseen, ettei sellaista ole nähty vuosikymmeniin. Huuhkajat-lempinimeä kantava maajoukkue ei ole kuluvan vuoden aikana voittanut yhtään ottelua, ja tasapelejäkin on vain kaksi. Tappioita on yhdeksän.

Pitää mennä 24 vuotta taaksepäin, että palataan lähes samalle tasolle: myöskään vuonna 1992 maajoukkue ei voittanut yhtään ottelua, mutta yhdeksästä pelistä neljä päättyi tasatulokseen.

Vuoden viimeinen ottelu oli viime lauantain MM-karsintapeli Ukrainassa. Tuloksena oli 0–1-tappio, vaikka Huuhkajilla oli poikkeuksellisesti enemmän kuin yksi maalipaikka. Kurjuus tiivistyi tilanteessa, jossa Eero Markkasen olisi tarvinnut vain nostaa pallo maaliin nurmessa maanneen maalivahdin yli: hän nostikin yli ja samantien metrejä yli maalin.

Suomessa on totuttu pilkkaamaan jalkapalloa potkupalloksi, ja kun uuden päävalmentajan Hans Backen johdolla joukkueesta on tullut yksi MM-karsintojen pisteautomaateista, pilkkaaminen on saanut uusia kierroksia.

Valitettavasti jalkapallo ei ole ainoa kyntölaji, sillä myös menestykseen tottuneessa jääkiekossa tappiot ovat viime aikoina tulleet tutuiksi. Leijonat on pystynyt voittamaan turnausotteluissa uuden päävalmentajan Lauri Marjamäen kaudella vain yhden ottelun – tappioputki oli seitsemän ottelua.

Jalkapallon ja jääkiekon edustusjoukkueita yhdistää uusien valmentajien hankala alku. Marjamäen tilanne helpottui hieman Ruotsi-voitolla Helsingin EHT-turnauksessa. Backe ei ole ensimmäistä voittoaan saanut sitten millään.

On ollut huonoa tuuria (Ukraina-ottelu), huono tuomari (Islanti-ottelu) ja paljon loukkaantumisia (Kroatia-ottelu) sekä yksi huonosti mennyt ottelukin (tasapeli Kosovo-ottelussa). Eli uusia selityksiä on aina löytynyt.

Sen sijaan ottelusta toiseen käytetyn pelisysteemin epäonnistumista ei ole tunnustettu, vaikka Ukraina-ottelun toinen puoliaika osoitti, että luopuminen kolmen topparin linjasta paransi otteita.

Selitysten putki on jo sen verran pitkä, että huomenna perjantaina Palloliiton liittohallitus joutunee pohtimaan Backen asemaa oikein tosissaan. Jopa potkuja odotettiin jo edellisen liittohallituksen kokouksen jälkeen lokakuussa, mutta silloin Palloliiton puheenjohtajan Pertti Alajan suulla vakuuteltiin, että Backella on täysi tuki. Onko yhä?