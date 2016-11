Republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi näyttäisi ainakin ensi alkuun osoittavan kahden viime vuosilta tutun ilmiön vahvistumista maailmanlaajuisesti.

Ensimmäinen ilmiö tunnetaan nimellä norsukuvaaja. Maailmanpankille ilmiötä on tutkinut ekonomisti Branko Milanovic.

Kuvaaja on saanut nimensä siitä, että se muistuttaa profiililtaan elefanttia. Sen mukaan läntisten teollisuusmaiden työväenluokan ja alemman keskiluokan suhteellinen asema on kärsinyt globalisaatiosta parin viime vuosikymmenen aikana. Erityisesti aasialaisten elintaso on noussut huikeasti.

Alkuun Suomen tapaiset pitkälle teknisesti kehittyneet ja poliittisesti vakaat länsimaat vain hyötyivät globalisaatiosta.

Sittemmin kehitys on ollut vähemmän suotuisaa: suorittavan tason työpaikat häviävät Suomesta siinä missä muistakin läntisistä teollisuusmaista.

Kyse on siis siitä, että länsimaiden työväenluokka, alempi keskiluokka ja jopa keskiluokka ovat menettäneet suhteellista asemaansa kansainvälisessä tulovertailussa ja kilpailukyvyssä. Nousevat nälkäiset taloudet tekevät lähes kaiken nopeammin ja halvemmalla.

Siitä on seurannut alemman keskiluokan kapina: meiltä viedään, kun muille annetaan.

Seuraukset ovat näkyvissä nyt. Työtä tekevä rehellinen amerikkalainen tai suomalainen ei enää hyväksy sitä, että häneltä viedään työ, jonka hän on hoitanut yhtä hyvin kuin ennenkin. Valkoinen amerikkalainen tai suomalainen mies haluaa äänensä taas kuuluviin.

Ei siihen tarvita Trumpia, kun osuva esimerkki löytyy lähempääkin: Timo Soini, perussuomalaiset ja Suomen rakennemuutos tehdasvaltaisesta talous- ja palveluvaltaiseen elinkeinorakenteeseen.

Samalla ilmiöllä on selitetty Britannian kansanäänestyspäätöstä erota Euroopan unionista. Ilmiön heijastusvaikutuksia odotetaan Eurooppaan lisääkin, muun muassa Ranskan presidentinvaaleihin.

Populismi jyllää, koska eri maiden kansalaiset ovat kyllästyneitä poliitikkojen jargoniin ja siihen, että mikään ei muutu, vaikka vallanpitäjät vaaleissa vaihtuvat.

Kansa haluaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin – ja kevyesti annettuja lupauksia.

Suomessa Trumpin retoriikalla ei tosin välttämättä pärjäisi. Ainakaan toivottavasti.

Ulkomaailma ja globalisaatio koetaan uhkana, kenties aivan aiheellisesti. Turvaa haetaan vetäytymällä syrjään.

Se toinen merkittävä huomio liittyy mielipidekyselyihin: sekä Britannian EU-erosta että Yhdysvaltain presidentinvaaleista tehdyissä kyselyissä ennakkoarviot menivät pieleen.

Sama kävi perussuomalaisten kohdalla Suomessa kaksissa viime eduskuntavaaleissa. Molemmilla kerroilla mielipidekyselyt osoittivat perussuomalaisille heikompaa kannatusta kuin mitä vaalien tulos lopulta osoitti.

Neljät vaalit, neljä pieleen mennyttä tulkintaa. Voiko tästä ottaa oppia?

Ainakin yhden asian voi päätellä: mielipidemittausten ennustearvo on kärsinyt. Kansalaiset eivät enää välttämättä kerro kyselyissä, mitä he oikeasti ajattelevat. Kyselyihin annetaan sellaisia vastauksia, joita kyselijän oletetaan haluavan kuulla.

Sama ilmiö on näkynyt jo parikymmentä vuotta Suomen eduskuntavaaleja edeltävissä mielipidetiedusteluissa: vihreät ovat mittauksissa saaneet suuremman kannatuksen kuin vaaleissa, koska niin sanotun kunnon kansalaisen koodistoon on kuulunut huoli ympäristöstä, päästöistä ja ilmastonmuutoksesta.

Itsekkyyttä, oman kylän, kunnan tai seutukunnan edun ajamista on pidetty jossain määrin takapajuisena. Edistystä on ollut kansainvälisyys, kaupungistuminen ja liberaali ajattelutapa.

Entä jos syrjäseuduilla elävät ovatkin saaneet tarpeekseen ”suvaitsevaiston” hegemoniasta julkisuudessa ja haluavat näyttää, että hekin ovat olemassa ja että heidänkin mielipiteensä ovat aivan yhtä oikeutettuja kuin kaupunkilaisten?

Ainakin vaaleista tulee entistä arvaamattomampia. Korjauskertoimista tarvitaan uusia versioita, ja niihinkin pitää tehdä varaumia.