Suomi on kansainvälistä kärkikaartia, kun mitataan naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Niissä naisten osuus on jatkanut kasvuaan, ja pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina on ennätysmäärä naisia. Tästä huolimatta naiset eivät etene yritysten ylimpään johtoon ja naisten osuus suuryhtiöiden johtoryhmissä on laskenut.

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys kertoo, että naisten osuuden kasvu pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on taittunut. Kun vuonna 2015 osuus oli 21,5 prosenttia, se on nyt 20 prosenttia. Myös liiketoimintajohdossa naisten osuus on kääntynyt laskuun. Etenkin teollisuustuotteiden ja palveluiden liiketoimintajohdossa nainen on yhä harvinaisuus.

Lasikatto on tiukassa. Vaikka naiset ovat keskimäärin koulutetumpia kuin miehet, yritysten ylin johto valitaan edelleen vain sopivimpien miesten joukosta. Miehet johtavat pörssiyhtiöiden liiketoimintoja, ja naiset päätyvät tukitoimintoihin, kuten henkilöstö-, viestintä-, lakiasiain- tai talousjohtajiksi.

Yritysjohdon miesvaltaisuus ja tasa-arvon toteutumattomuus tuovat aika ajoin esiin naiskiintiöt. Suomessakin hallitus pohtii lailla säädettäviä naiskiintiöitä yritysten hallituksiin. Jo toteutunut kehitys on kuitenkin saavutettu ilman kiintiöitä itsesääntelyn avulla. Omistajalla on oikeus valita yrityksen johtoon parhaaksi katsomansa henkilöt. Kriteerinä tulee olla ensisijaisesti pätevyys, ei sukupuoli. Harva haluaa olla kiintiöihminen.

On silti tärkeä pohtia, miksi ylimpien johtajien joukossa on harvoin naisia. Taustalla ovat koulutus- ja uravalinnat sekä asenteet ja roolimallit.

Suomen teollisuusvaltainen elinkeinorakenne suosii teknis-kaupallista koulutusta, jossa naisilla on aliedustus. Perinteiset roolimallit tulee heittää romukoppaan, ja tyttöjä on pienestä pitäen rohkaistava osallistumaan tasa-arvoisesti kaikenlaiseen toimintaan. Päivähoidon ja perhevapaiden järjestelyillä tulee tehdä naisten tasa-arvoinen osallistuminen työelämään mahdolliseksi.

Yritysten osaamista on puolestaan se, että maailmaa katsotaan mahdollisimman monipuolisesti. Näin ei ole, jos yrityksen johtoon kelpaa vain insinööri.