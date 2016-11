Kilpailukykysopimus ja ennen kaikkea sen vuosityöajan lisäämistä merkitsevä kohta aiheuttaa yhä erimielisyyksiä työnantajien ja palkansaajien välillä. Julkisuudessa tuoreimmat esimerkit ovat tulleet ilmailualalta ja kaupan alan esimiesten joukosta.

Ilmailualalla tilanne on lievästi sanottuna erikoinen: työntekijöitä – muun muassa matkalaukkujen käsittelijöitä – edustava Ilmailualan unioni on sitä mieltä, että alan sopimus ei ehtinyt mukaan kilpailukykysopimukseen, koska työnantaja haluaa päivätä sopimuksen marraskuulle. Varsinaiset neuvottelut IAU kävi Palvelualojen työnantajaliiton Paltan kanssa jo toukokuussa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) antoi kaikille liitoille mahdollisuuden tulla mukaan kilpailukykysopimukseen, kunhan päätös asiasta tehtiin hallituksen elokuiseen budjettiriiheen mennessä.

Työnantajapuoli on ihmeissään IAU:n tulkinnasta. IAU:n vanha työehtosopimus umpeutui tiistaina. Keskiviikkona osapuolet tuntuivat olevan epätietoisia siitä, onko uusi sopimus voimassa vai jatketaanko töitä vanhan sopimuksen mukaan. Toistaiseksi IAU ei ole uhannut lakolla, vaikka liitto tunnetaan lakkoherkkyydestään.

SAK:laisten kuljetusliittojen ja vastapuolella istuvien työnantajaliittojen työehtokiistat ovat säännönmukaisesti niin erikoisia ja tulkinnat niin paljon toisistaan poikkeavia, että ulkopuolisen on vaikea löytää totuutta äärimmäisten tulkintojen väliltä.

Toinen erikoinen tapaus koskee kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työajan pidennystä. Akavaan kuuluvat ylemmät toimihenkilöt syyttävät työnantajan edustajaa Kaupan liittoa siitä, että järjestö yrittää ulottaa vuosityöajan pidennyksen myös ylempiin toimihenkilöihin. Perusteeksi Kaupan liitto on esittänyt ”talkoohengen”.

Monimutkaiseksi asian tekee se, että ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, vaikka he ovat sitä halunneet. Äärimmillään työajan pidennys pitäisi sopia kunkin ylemmän toimihenkilön kanssa henkilökohtaisesti.

Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat haluttomia työajan pidennykseen myös sen vuoksi, että he tekevät etujärjestönsä laskujen mukaan jo nyt vuodessa 200 tuntia ylitöitä ilman korvausta.

Neuvottelut ovat joillakin aloilla vielä kesken. Muun muassa paperiteollisuudessa työajan pidentämisestä neuvotellaan työpaikkakohtaisesti. Alan paikallisista sopimuksista kaksi kolmasosaa on jo valmiina.

Tähän asti työajan pidentämisestä on sovittu huomattavan monella tapaa. Yleisin tapa taitaa olla, että pidennys sovitaan työpaikoilla. Toinen suosittu tapa on pidentää työpäivää kuudella minuutilla, kolmas tapa on lisätä vuoteen kolme työpäivää. Niillä aloilla, joilla työaikaa on aiempina vuosina lyhennetty niin sanotuilla pekkasvapailla, on voitu sopia pekkaspäivien määrän vähentämisestä. Joillain aloilla on ollut ylimääräisiä vapaapäiviä, joista nyt luovutaan. Joissain tapauksissa työajan pidentämisestä on liittojen välisellä sopimuksella tehty niin vaikeaa, että moni yritys jättää mahdollisuuden väliin.

Työajan pidentämiseen on löydetty myös luovia ratkaisuja. Joissain yrityksissä lisätyöaika käytetään liikuntaan, minkä pitäisi parantaa työpanosta.

Työnantajaleiristä kesällä sanottu tokaisu näyttää edelleen olevan aiheellinen: jos työajan lyhentäminen on menneinä hyvinä vuosina ollut niin helppoa, miksi sen pidentäminen on nyt niin vaikeaa?