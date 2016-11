Päiväkotien ruokailukäytännöt nousivat puheenaiheeksi tällä viikolla, kun selvisi, että vantaalaislapsi on joutunut seuraamaan vierestä muiden aamupalan syömistä, koska osapäivähoitoon kuuluu vain lounas.

Linjaus yhdestä ateriasta on tehty monessa muussakin kunnassa, muun muassa Helsingissä. Osassa päiväkoteja yksin paikalla oleva osapäivälapsi on kuitenkin otettu mukaan ruokailuun, osassa siirretty toiseen huoneeseen aamupalan tai välipalan ajaksi.

Ateriakäytäntö on eriskummallinen. Lapsen eristäminen toisten ruokailun ajaksi on eriarvoistavaa. Kohtuullista olisi, että lapsi saa päiväkodissa paikalla ollessaan kaikki ateriat, jotka siellä silloin tarjotaan.

Lain mukaan varhaiskasvatuksessa on tarjottava lapsen ravitsemustarpeen täyttävä ravinto. Tulkintakysymys on, kuinka monta ateriaa siihen kuuluu. Tulkinnoissa kuitenkin ollaan harmaalla alueella, jos osa saa syödä ja osa ei.

Kunnan kannalta suuresta rahamäärästä ei ole kysymys, sillä aamupalan osuus päiväkotiruokailussa on noin 1,5 euroa. Sen sijaan lapsen jaksamisessa ja hyvinvoinnissa ruokailulla on iso merkitys. Sillä on myös tärkeä kasvatuksellinen rooli.