Trumpia tulee jo silmistä ja korvista, mutta tämä on vasta alkua. Vastedes tilanne pahenee.

Donald Trumpia ei ainoastaan valittu Yhdysvaltain presidentiksi, vaan 20. tammikuuta alkaen hän on Yhdysvaltain presidentti neljä vuotta ja tekee kaikkea, mitä siihen tehtävään kuuluu.

Voi olla, että Trump vielä osoittautuu vastuulliseksi johtajaksi, kuten monet toivovat ääneen, mutta tähän mennessä mikään ei oikeasti viittaa siihen.

Ainakin ensimmäisessä vaiheessa kannattaa varautua sekasortoon.

Vanhan anekdootin mukaan Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger sanoi kysyvänsä Euroopan mielipidettä, kunhan joku vain kertoisi hänelle Euroopan puhelinnumeron.

Sekään hyvä tarina ei oikeasti pidä paikkaansa, mutta päinvastainen ongelma on nyt todellinen.

Muu maailma haluaa soittaa Yhdysvalloille, mutta numero on vaihtunut. Jotkut pääsevät läpi ja toiset eivät.

Kiinan lähettiläs soittaa toistuvasti kysyäkseen, kuka siellä vastaa Kiinan-politiikasta, kertoo sanomalehti The Financial Times.

Keskiviikkona Trump ilmoitti tuohtuneena Twitterissä, että tiedot sekasorrosta hänen vallansiirto-organisaatiossaan ovat panettelua. Trump ja hänen varapresidenttinsä Mike Pence julkistivat listan 29 ulkomaisesta johtajasta, joihin he olivat jo olleet yhteydessä.

Torstaina Japanin pääministerin Shinzo Aben oli määrä tavata Trump ensimmäisenä ulkomaisena johtajana vaalien jälkeen. Tapaamisen järjestelyt vaikeutuivat, kun Trump antoi niistä vastanneelle avustajalleen potkut maanantaina.

Sekavuus ei ole epätavallista Yhdysvaltain presidenttien vallanvaihdoissa. Kyse on valtavasta hallinnollisesta putkiremontista tiukalla aikataululla. Sekasorto Trump Towerin 26. kerroksessa New Yorkissa on kuitenkin pienempi huoli kuin se, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Vaalivoittonsa jälkeen Trump on jakanut lähipiirissään potkuja vasemmalle ja oikealle. Ulos on lentänyt osa harvoista vakavasti otettavina pidetyistä poliitikoista, joille Trumpin seura on kelvannut.

Aikanaan sekaannuksen keskeltä nousee Trumpin hallituksen nimilista. Hallitus päättää maailman vahvimman maan asioista. Sen johdossa on presidentti, joka kommunikoi aamuyöllä lähetetyillä tviiteillä.

Voi vain toivoa, että mahdollisimman moni täysjärkinen poliitikko uhrautuu mukaan Trumpin hallitukseen.