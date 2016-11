Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelman tavoitteisiin kuuluu säädösten sujuvoittaminen, turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Normien purku lisää sopimusvapautta mutta synnyttää myös kiistoja vapauden rajoista. Kansalaisille pitääkin turvata tehokkaat keinot keskinäisten riitojen ratkaisemiseen.

Hallituskauden aikana on jo puututtu muun muassa kauppojen aukioloaikoihin, taksiliikenteeseen ja alkoholivalvontaan. Sääntelyn purkaminen edistää periaatteessa kansalaisten oikeusturvaa, mutta oikeusturvariskeihin on varauduttava.

Normitalkoot kohdistuvat suurelta osin julkisoikeudellisiin normeihin. Normien purkamisella saattaa kuitenkin olla yllättäviä vaikutuksia kansalaisten ja yritysten keskinäisiin suhteisiin.

Voi käydä niin, että ongelma, jonka ratkaisemiseksi normi oli aikoinaan säädetty, ei säännön poistamisesta huolimatta poistu. Riidoista tulee kansalaisten ja yritysten välisiä erimielisyyksiä.

Jos esimerkiksi rakennusmääräyksistä poistettaisiin metreissä ilmaistu normi siitä, kuinka lähelle naapurin rajaa saa rakentaa, mökin nurkan sijaintia koskevaa kiistaa ratkoisivat naapurit keskenään eivätkä viranomaiset. Samoin vaikkapa VR:n monopolin murtuessa rautateille tulisi kilpailua markkinaosuuksista ja mahdollisesti liikenteenharjoittajien välisiä sopimusriitoja. Kansalaisten ja yritysten yksityisoikeudelliset sopimukset korvaavat julkisoikeudellista sääntelyä.

Normitalkoilla otetaan askel kohti sopimusyhteiskuntaa, jossa kansalaiset valvovat ensi sijassa itse sopimuksiin perustuvia oikeuksiaan.

Julkisoikeudellisten normien vähetessä riitoja ehkäistään ennakolta sopimuksin. Valtion rooli rajoittuisi jälkikäteisen oikeussuojan antamiseen. Viime kädessä tuomioistuimet takaavat yksityisoikeudellisten sopimusten sitovuuden ratkaisemalla lopullisesti kansalaisten tuomioistuimeen saattamat erimielisyydet.

Riitojen määrän kasvu lisäisi tuntuvasti tuomioistuinten jutturuuhkia Sovittelumenettelyjä tulisikin vahvistaa. Menettelyjä on jo lukuisia, mutta järjestelmä on pirstaleinen. Riita saatetaan ratkaista rikos-, työyhteisö-, monikulttuuri-, perhe- tai läheissovittelussa. Rakennusriitoja ja urakkaerimielisyyksiä ratkomaan on perustettu palveluntarjoaja RIL Sovittelu. Kansalaisten mahdollisuutta saada keskitetysti sovitteluapua tuomioistuinmenettelyjen ulkopuolella tulee parantaa.

Koulutuksesta, digitalisaatiosta ja parantuneesta tiedonsaannista huolimatta kaikki kansalaiset ja kansalaisryhmät eivät pysty valvomaan oikeuksiaan riittävästi. Heikomman sopijapuolen eduksi säädetty niin sanottu pakottava lainsäädäntö on yhä välttämätön. Turvattomassa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuudet saada asianajajan apua tulee taata kaikissa riitatilanteissa.

Kansalaisten arjen helpottamiseen pyrkivä turhien sääntöjen poistaminen on nykyisin yleisesti hyväksytty tavoite. Vaarana on, että käsitettä käytetään väärin muiden tarkoitusten edistämiseksi.

Etujärjestöt saattavat vaatia muutoksia vedoten normitalkoisiin, vaikka todellisuudessa olisi kysymys järjestöjen jäsenten oman edun tavoittelusta muiden kustannuksella. Valtio saattaa oikeuttaa kuntien valtionosuuksien jakoperusteiden muuttamista sääntelyn purkamisella, vaikka kysymys olisi – sinänsä ehkä välttämättömästä – valtion varojen säästämisestä.

Asianajajat pyrkivät normitalkoissakin edistämään kansalaisten oikeusturvaa osana oikeuspoliittista työtään. Ministeriöistä riippumattomien asianajajien erityisosaamista tarvitaan etsittäessä turhia sääntöjä ja arvioitaessa jo tehtyjen ehdotusten vaikutusta kansalaisten oikeusturvaan. Asianajajien edustajien tulisikin päästä mukaan esimerkiksi valtioneuvoston kansliaan joulukuussa 2015 perustetun lainsäädännön arviointineuvoston työhön.

Normeja ei voi purkaa yksinomaan ehdottamalla uusia normeja. Asianajajien erityisosaaminen on käytettävissä pirstaloituneiden sovittelukäytäntöjen yhtenäistämiseen.

Normeja perattaessa ja poistettaessa on erityisesti huolehdittava siitä, että kansalaiset pärjäävät sopimusviidakossa. Myös heikommassa asemassa olevien kansalaisten pitää voida turvautua asianajopalveluihin oikeuksiaan puolustaessaan.

Olli Pohjakallio

Kirjoittaja on Suomen asianajajaliiton Sopimusoikeus ja kuluttajansuoja -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.