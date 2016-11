Ilkka odottaa kansalliselta energia- ja ilmastostrategialta konkreettisia toimia.

”Hallituksen kärkihankkeena on siirtyminen hiilettömiin, puhtaisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin kustannustehokkaasti. Päästöttömän ja uusiutuvan energian osuudeksi tavoitellaan jo 2020-luvulla yli 50 prosenttia ja omavaraisuudessa yli 55 prosenttia.”

”Suomi on energia-asioissa EU:n mallioppilas, sillä meillä oli jo kaksi vuotta sitten uusiutuvan energian osuus 38,7 prosenttia. EU-direktiivi olisi vaatinut Suomelta 38 prosentin toteutumaa vasta vuonna 2020.”

”Hallituksen tavoite on korkealla ja sen saavuttaminen vaatii uusia investointeja. Niihin tarvitaan valtion apua.”

Savon Sanomat pelkää energia- ja ilmastostrategian kärjistävän entisestään kaupunkien ja maaseudun eroja.

”Yksi syy on hallituksen halu siirtää Suomi sähköautojen aikakaudelle. Ilman kompensaatioita linjaus merkitsee pitkien välimatkojen päässä asuvien ihmisten liikkumisen kallistumista, kun fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoilijoita rangaistaan ja sähköautojen käyttöä tuetaan.”

”Eriarvoistava tekijä on sähkön ja etenkin sen siirron hinta. – – Turkulaiset nauttivat halvimmasta hinnasta ja kalleimmasta kärsivät kainuulaiset.”

”Alueiden väliset erot uhkaavat kasvaa edelleen, sillä toimitusvarmuuden lisääminen edellyttää sekä pienjännite- että keskijänniteverkon maakaapelointia, ja se tunnetusti maksaa.”

”Verkkoliiketoimintaa suunnitellaan ja sähkön siirtoa hinnoitellaan täysin verkkotoiminnan valvontamallin mukaisesti, ja tavoitteena on luonnollisesti suurin mahdollinen valvontamallin sallima tuotto. Kun samaan aikaan toimitusvarmuusvaatimuksia on kiristetty, alueiden väliset erot kasvavat väistämättä.”

Pohjalaisen mukaan Suomen energiatuotanto elää edelleen murrosaikaa.

”Tuulivoimaa on rakennettu tukirahoilla, minkä seurauksena sähkön hinta on pysynyt alhaalla. Alhaisen sähkönhinnan vuoksi taas muiden energiamuotojen tuotantolaitoksia on muuttunut kannattamattomiksi.”

”Ongelma ei ole uusiutuvien energiamuotojen lisäämisessä, vaan tuotantovarmuudessa. Huoltovarmuusneuvoston mukaan Suomen sähköntuotanto on kulutuspiikeissä hiuskarvan varassa.”

”Uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen aiheuttaa tuotannolle epävakautta ja alueellisia eroja. Tämän seurauksena esimerkiksi tuulivoiman lisääntyvä vastuu energiantuotannosta vaatii varavoimaa ja tehoreserviä.”

”Varavoimalaitoksia on suljettu kannattamattomina ja Suomen kulutuspiikit ovat yhä enemmän tuontisähkön varassa. Tuulivoiman lisäämiseen ei ole vielä varauduttu riittävästi.”