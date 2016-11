Haukkumista, nälvimistä, naureskelua, yksin jättämistä, tönimistä, jopa pahoinpitelyä. . . Kiusaaminen voi tehdä lapsen tai nuoren koulupäivästä painajaisen, joka voi tuhota itsetunnon vuosikausiksi. Lukuisista kampanjoista ja ohjelmista huolimatta kiusaamista ja väkivaltaa ei ole saatu nujerrettua kouluista.

Eduskunta pohtii parhaillaan, pitäisikö lainsäädäntöä kiristää, jotta kiusattujen asema helpottuisi. Yli sata kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Tiina Elovaaran (ps) tekemän lakialoitteen, jonka tarkoitus on mahdollistaa koulukiusaajan siirtäminen äärimmäisissä tapauksissa toiseen kouluun.

Kiusaaminen on vakava asia, ja kouluilla tulee olla työkalut puuttua häiriökäyttäytymiseen. Laki kuitenkin mahdollistaa puuttumisen jo nyt. Myös kiusaajan siirtäminen toiseen kouluun on mahdollista, mutta keino on hallinnollisesti raskas. Tämän vuoksi muun muassa Opettajien ammattijärjestö OAJ vastustaa esitystä.

Koulujen opettajilla ja rehtorilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta kiusaamisesta ja puuttua siihen. Laki velvoittaa koulujen työntekijöitä ottamaan yhteyttä koulupsykologiin tai -kuraattoriin, jos oppilaan arvioidaan tarvitsevan apua psyykkisten tai sosiaalisten ongelmien vuoksi.

Tehokkain tapa kiusaamisen voittamiseksi on kuitenkin yhteistyö, jolla vaikutetaan koko ryhmän toimintaan ja koulun ilmapiiriin. Työ on myös tuottanut tulosta, sillä kiusaaminen suomalaiskouluissa on tutkimusten mukaan vähentynyt kymmenessä vuodessa merkittävästi. Syynä pidetään sitä, että koulut ovat alkaneet järjestelmällisesti kiinnittää huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Tehokkaan mallin on tuonut Turun yliopistossa kehitetty Kiva koulu -ohjelma, joka perustuu ajatukseen, että kaikki ovat vastuussa ryhmän hyvinvoinnista – kiusaamisessa ei siis ole sivullisia. Ohjelmassa on mukana 90 prosenttia Suomen peruskouluista, ja aktiivisesti ohjelmaa toteuttaneissa kouluissa ongelmat ovat vähentyneet huomattavasti.

Keväällä 2009 kymmenen prosenttia 4.–9.-luokkalaisista kertoi ohjelman yhteydessä tehdyssä kyselyssä, ettei tunne oloaan turvalliseksi koulussa. Keväällä 2015 vastaava osuus oli neljä prosenttia.

Tulokset eivät silti tarkoita, että asia olisi kunnossa. Vaikka koulujen ilmapiiri on muuttunut kiusaamisvastaiseen suuntaan, liian moni lapsi ja nuori joutuu edelleen kiusatuksi. Heille koulupäivä tarkoittaa toistuvan henkisen ja fyysisen väkivallan uhriksi joutumista.

Koulukiusaajakaan on harvoin pelkkä kiusaaja. Myös hänellä itsellään on ongelmia. Kyse on vaikeista ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmista, joissa kiusaaja hakee valtaa ja kunnioitusta ryhmässä. Kiusaaminen onkin ensisijaisesti ryhmäilmiö. Siksi pitäisikin vaikuttaa koko ryhmään niin, etteivät toiset ryhmän jäsenet tue kiusaamista.

Sopuisa neuvottelu tai kasvatuskeskustelu ei aina auta, vaan tarvitaan järeämpiä keinoja. Lain määrittelemiä kurinpitokeinoja ovat luokasta poistaminen ja jälki-istunto sekä kirjallinen varoitus tai koulusta erottaminen määräajaksi. Jälkimmäiset vaativat hallinnollista päätöstä. Uudet lakipykälät eivät toisi muutosta byrokratiaan.

Kouluihin tarvitaan selkeät toimintamallit, jotka ovat niin opettajien ja oppilaiden kuin vanhempienkin tiedossa. Työkaluja sen sijaan kaivattaisiin siihen, miten hillitä netissä tapahtuvaa kiusaamista, johon aikuisten viharyhmät luovat otollisen maaperän. Kiusaamiseen tulee puuttua yhteistyöllä, tapahtuipa se koulussa tai netissä.