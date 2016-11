Antti Rinne ilmoitti lauantaina haluavansa jatkaa Sdp:n puheenjohtajana. Rinteen ilmoitus Hyvinkäällä pidetyssä puoluevaltuuston kokouksessa vastasi varmaankin lähes kaikkien Sdp:n vaikuttajien ennakkoarviota.

Seuraavaksi aletaan odottaa, löytyisikö Rinteelle kilpaileva ehdokas tai ehdokkaita. Lauantaina sellaista ei löytynyt, vaan kaikki spekulaatioissa esiin tulleet haastajaehdokkaat sanoivat päättävänsä asiasta lähipäivinä. Potentiaalisina kilpailijoina on mainittu kansanedustajat Antti Lindtman, Timo Harakka, Tytti Tuppurainen ja Tuula Haatainen.

Mahdolliseksi ykköshaastajaksi sanottu eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindtman totesi kertovansa aikeistaan itsenäisyyspäivään mennessä.

Lindtmanin kurssi laski hivenen syksyllä, kun paljastui, että hän on lähettänyt eduskunnan puhemiehistölle listoja toivotuista demaripuhujista. Listojen ulkopuolelle jääneet tuohtuivat menettelystä.

Rinteen haastajien pitääkin ilmoittautua pikapuoliin, sillä aika käy nopeasti vähiin. Sdp:n puoluekokous on helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Lahdessa.

Tässä välissä aikaa kuluu joulunviettoon, joten kilpailevien ehdokkaiden kampanjoiden aloitus venähtää helposti loppiaisen jälkeiseen aikaan.

Tällä kertaa mahdolliset haastajat eivät voi tehdä yhtä pitkää ja huolellista kampanjaa kuin Rinteen kampanjajoukot tekivät kolme vuotta sitten. Silloin kampanjointi alkoi jo piirien puoluekokousedustajien valinnan aikaan. Nyt puoluekokousedustajat on valittu jo.

Eduskuntavaalit menivät Sdp:ltä viime vuonna poskelleen. Osasyyksi on mainittu Rinteen epäonnistuneet televisioesiintymiset. Niistä ajoista Rinne on parantanut esiintymistä, mutta kuten valtuustopuheesta kuultiin, vielä riittää petrattavaa. Rinne rykii yhä jatkuvasti, mutisee ja puhuu tasapaksusti. Kuulijat toki taputtivat, mutta ehkä enemmän kannatuksen vuoksi kuin puheesta innostuneina.

Rinteelle osoitettu kritiikki keskittyykin siihen, olisiko hän riittävän vetovoimainen Sdp:n pääministeriehdokkaaksi. Iltalehden teettämän kyselyn mukaan Rinne on puoluejohtajista vasta neljänneksi suosituin pääministeriehdokas. Vihreiden Ville Niinistökin meni hänen ohitseen.

Valtuustopuheessaan Rinne kehaisi, kuinka puolue on eheytynyt kolmen vuoden takaisesta vastakkainasettelusta. Pääosin niin on. On kuitenkin vielä joitakin demareita, jotka odottavat edellisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen maineenpalautusta ja palauttamista puolueen keskeisiin tehtäviin.

Oppositioaikana Sdp:n kannatus on noussut nopeasti, ja puolue kilpailee kannatuskyselyjen ykköspaikasta pääministeripuolue keskustan kanssa. Se ei kerro Rinteen onnistumisesta oppositiopoliitikkona vaan porvarihallituksen epäsuosiosta. Erityisesti perussuomalaiset ovat saaneet takkiinsa.

Rinteen ilmoitus jatkohaluistaan heikensi puoluesihteeri Reijo Paanasen mahdollisuuksia jatkokaudelle. Paanasenkin ilmoitusta odotellaan puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

Mikäli Paananen haluaa jatkaa, hänelle on jo tiedossa vastaehdokas: Palvelualojen ammattiliiton Pamin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Hanna Kuntsi, joka siis on Rinteen tavoin ay-demari.