Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomissaari Zeid Ra’ad al-Hussein vetosi valtioiden vastuuntuntoon kansainvälisen rikostuomioistuimen vuosikokouksessa keskiviikkona. Vetoomus kaikui osin kuuroille korville.

Rikostuomioistuimen rivit harvenivat, kun Venäjä ilmoitti presidentti Vladimir Putinin päätöksellä peruvansa allekirjoituksensa perussopimuksessa. Venäjä oli saamassa heti seuraa Filippiinien presidentistä Rodrigo Dutertesta, jonka julistamassa huumeidenvastaisessa sodassa on surmattu tuhansia ihmisiä.

Venäjän päätös vahvisti, että vain hyvin harvat maat ovat valmiita näkemään kansalaisiaan syytteessä sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan tai joukkotuhonnasta. Tuomioistuin on selvittänyt Venäjän toimintaa sekä Georgian sodassa vuonna 2008 että Krimin valtauksessa vuonna 2014.

Jo aiemmin rikostuomioistuin on heikentynyt, kun joukko Afrikan maita on vetäytynyt sen perussopimuksesta tai ei ole suostunut osallistumaan tuomioistuimen toimintaan.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen vuonna 2002 oli saavutus ihmisoikeuksien puolustamisessa. Toisin kuin vanhemmassa YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa, uudessa oikeudessa voitiin tuomita yksittäisiä ihmisiä eikä vain valtioita. Suomi oli tuomioistuimen perussopimuksen ensimmäisten allekirjoittajien ja vahvistajien joukossa.

Aikaansaannokset ovat kuitenkin olleet käytännössä vähäisiä. Oikeustapauksia on kertynyt 23, tuomioita on neljä, ja yksi syytetty on todettu syyttömäksi.

Tuomioistuinta arvostellaan siitä, että valtaosa tapauksista liittyy väkivaltaan Afrikassa. Afrikan maat ovat itse tuoneet tapauksia oikeuteen, mutta samalla on syntynyt kuva oikeudesta vahvojen maiden välineenä heikkoja vastaan.

Tuomioistuin kärsi takaiskun jo vuonna 2002, kun Yhdysvaltain presidentti George W. Bush perui maansa allekirjoituksen, kuten Venäjä teki nyt.

Suuret maat kantavat raskaan vastuun siitä, että ainutlaatuinen väline sotarikollisten tuomiseksi vastuuseen ei täytä siihen kohdistettuja odotuksia.