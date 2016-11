Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee saaristoliikenteen uudistamista. Esityksen mukaan vastedes kaikilta yhteysalusten matkustajilta perittäisiin matkasta kohtuullinen maksu. Nyt kyyti on kaikille ilmaista.

Maksut tulisivat voimaan kokeilun ajaksi ensi huhtikuussa. Tavoite on turvata saariston elinvoima ja houkutella saaristoon markkinaehtoista yrittäjyyttä ja uusia liikennepalveluita.

Yhteysaluksia käyttää noin 500 saariston vakituista asukasta, joiden tarpeisiin palvelu on tarkoitettu. Suuri osa matkustajista on kuitenkin vapaa-ajan asukkaita. Liikenteen ylläpito maksaa valtiolle 17,5 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskunnan näkökulmasta toiminta ei ole kustannustehokasta. Ruuhkaa yhteysaluksilla on yleensä vain kesäaikaan. Talvella laivat kulkevat lähes tyhjillään reittejä, joiden varrelta suuri osa asukkaista on muuttanut mantereelle.

Yhteysalusten käyttäjät ovat vastustaneet maksuja, mutta monet saaristolaisetkin toivovat niitä, jotta palvelut ylipäätään säilyisivät. Maksuja kannattaa ainakin kokeilla. Saariston erityisolot tulee ottaa huomioon, mutta palveluita tulee tarkastella yhdenvertaisesti mantereella asuvien kanssa ja samantasoisesti kuin muillakin maaseutualueilla Suomessa.