Lumi tuli, viivähtääkseen kotvan. Pääsimme talven ensimmäisille pulkkakyydeille, kun purimme postiin saapuneen menopelin saman tien sellofaanista.

Pojalleni, ikää runsas vuosi ja kolme kuukautta, retki vauvapulkan kyydissä on elämän ensimmäinen. Turvavyö kiinni ja menoksi – jo hieman kostean lumipeitteen päällystämällä reitillä. Ilme on totinen, ja katse tähyilee tilanteen lukuohjetta vanhempien kasvoilta.

Matka kysyy luottamusta.

Tänään sunnuntaina vietetään lapsen oikeuksien päivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin tasan 27 vuotta sitten. Suomessa sopimus tuli voimaan pari vuotta myöhemmin.

Sopimus pyrkii turvaamaan maailman lapsille hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta keskeiset oikeudet, kuten syrjimättömyyden, lapsen kuulemisen sekä ylipäänsä hänen etunsa huomioon ottamisen.

Suomessa valtaosa lapsista voikin hyvin, käy ilmi keskiviikkona ensi kertaa julkaistusta Lapsibarometrista. Barometrilla aiotaan säännöllisesti kerätä lasten omaa kokemustietoa heidän arjestaan ja elämästään.

Lähes kaikilla lapsilla on kavereita. Heillä on luottamusta läheisiin ihmissuhteisiin. Neljä viidestä lapsesta kertoo saavansa kehuja, ja melkein kaikki osaavat kertoa, missä asioissa he ovat hyviä.

Huolestuttava tutkijoiden huomio on se, että kuusivuotiaiden joukossa on pieni ryhmä lapsia, jotka eivät tunnista myönteisiä asioita elämässään tai koe saavansa myönteistä palautetta tai apua.

Joka kymmenes ei osannut sanoa, milloin perheen kanssa on kivaa tai mikä tekee heidät iloisiksi.

Asiantuntijat arvioivat, että lasten keskinäiset erot ovat kasvussa. Yhteiskunnan säästöt ja työelämän epävarmuus heijastuvat monen perheen hyvinvointiin.

Pulkka liukuu kohti kotia, lapanen rinnalla laahaten. Sujuvan kotimatkan haasteena on alikulkutunneli, jossa valo vähenee ja lumipatja katkeaa. Pikkukaverin naamasta on vaikea päätellä, onko edessä pelottava pimeys vai hetken hämärä.

Vetelin pulkkaa edellisen kerran lähes 20 vuotta sitten, kun esikoiseni oli taaperoiässä. 1990-luvun laman opit olivat yhä muistissa, mutta katse kohdistui eteenpäin.

Maailma näytti olevan menossa hyvään suuntaan. Lähestyvä vuosituhannen vaihde tuntui siirtymiseltä kohti uutta aikaa. Nokia-Suomen menestys näkyi optimismina kotitalouksissakin.

Juuri nyt olo on levottomampi. Uusi aika näyttäytyy epävakaampana ja armottomampana kuin vielä jokin aika sitten uskottiin.

Yhdysvalloissa vaalivoittaja Donald Trump edustaa monille toivoa. Toisten silmin vaalitulos oli pitkän pimeän alkuräjähdys.

Eri puolilla Yhdysvaltoja opettajat ovat pyrkineet rakentamaan uutta yhteyttä luokkahuoneiden sisällä, jossa aikuisten maailman jakolinjat ovat konkreettisesti läsnä.

The Atlantic -lehti haastatteli lähes neljääkymmentä opettajaa ja kuraattoria eri puolilla maata. Moni opettajista kuvasi pelkoja, joita kovat vaalipuheet olivat herättäneet eritoten etnisiä vähemmistöjä edustavissa lapsissa. ”Jos Trump karkottaa äitini, voinko tulla asumaan sinun luoksesi?” chicagolaisen kahdeksannen luokan opettajan Gregory Michien oppilas kyseli moneen kertaan aivan vaalien alla.

Tähän aikaan kuuluvat kovat puheet. Me aikuiset opettelemme vasta tulkitsemaan niitä: selittämään itsellemme, että joka sanaa ei ehkä tarvitsekaan ottaa kirjaimellisesti. Onko sillä lopulta väliä, vaikka kaikki ei olekaan totta?

Me suomalaisetkin olemme kadottamassa kykymme ymmärtää toisiamme. Matka Kainuusta Kallioon tai Kivenlahteen on pitempi kuin aikoihin. Saman kaupungin sisälläkin olemme vieraita, kun näkymättömät muurit erottavat meidät toisilleen etäisiin elämänpiireihin. Turrumme itsekkyyteen, loukkauksiin ja loukkaantumiseen.

Lapsella ei ole lukutaitoa, joka suojaisi häntä tältä tylyyden diskurssilta. Juuri lasten pitäisi kuitenkin saada olla lapsia, taustoistaan riippumatta. Pystyä luottamaan siihen, että hän on arvokas ja häntä kohdellaan muiden rinnalla tasavertaisena. Ja ennen kaikkea oppia kunnioittamaan myös toisia ihmisiä.

Ahkion pohja rahisee asfalttiin. Onneksi matkaa on vain muutama metri. Alikäytävä ei ollut pitkä eikä lopulta niin pimeäkään.

Näin on varmasti hyvä. Yhdessä kulkien pelottaa vähemmän. Ei vain lapsia, vaan myös meitä aikuisia.