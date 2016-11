Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin taloudellisissa pohdinnoissa kohteena tuntuu olevan Kiina. Hän rakentelee kauppasotaa väittämällä, että Kiina on keplotellut valuutallaan kilpailuetua ja hankkinut viekkaudella amerikkalaisten työtä Aasiaan.

Kiina-kritiikkiä tulee muualtakin. Esimerkiksi käy Yhdysvaltain kongressin tuore selvitys, joka suosittelee, että Kiinan valtion omistamien yrityksien yritysostot Yhdysvalloissa tulee estää. Tätä perustellaan siten, että ostojen kautta Kiina hankkii itselleen teknologista osaamista, jota se voi käyttää kansallisten intressiensä edistämiseen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kustannuksella.

Tätä pelätään erityisesti korkean teknologian alalla – esimerkiksi matkapuhelinten tuotannossa. Tietoturvatalo Kryptowire paljasti viime viikolla, että kiinalainen ohjelmistoyhtiö Shanghai Adups Technology Company on tehnyt muutamien halpojen Android-puhelinmallien mukana tulevan ohjelmiston, joka lähettää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja salaa palvelimelle Kiinaan. Kyse ei siis ollut suunnitteluvirheestä. Yhtiö vakuutti, ettei tietoja mennyt Kiinan valtiolle.

Vaikka kiinalaisista investoinneista vastaavat yleensä yritykset, niistä voi tulkita, mitä valtio haluaa. Se haluaa ruokaa sekä metalleja Afrikasta ja teollista sekä teknologista osaamista lännestä. Kemiin ja Kemijärvelle kaavaillut biotuotetehtaat ovat kiinalaisten yritysten strategiassa todennäköisesti näytekappaleita: niiden valmistumisen jälkeen on helpompaa suunnata Euroopan laajemmille markkinoille. Ja sinnehän Kiinan valtio toivoo yritystensä menevän.

Lännen yksityiset yritykset liikkuvat samoilla apajilla. ”Kiinalaisen kapitalismin” erityspiirre on kuitenkin se, että kiinalaisten yritysten rahan ja valtiollisen rahan välinen ero on veteen piirretty viiva. Kun näin on, kiinalaisten yritysten kyky käydä yritysostoksilla ja investoida on ihan toista luokkaa kuin läntisistä markkinatalouksista tulevilla, omalla rahallaan toimivilla ja sen käytöstä avoimesti raportoivilla yrityksillä.

EU kiistelee siitä, voiko Kiinalle myöntää markkinatalouden asemaa. Kun Kiina hyväksyttiin Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi vuonna 2001, sille kerrottiin, että seuraavat 15 vuotta ovat siirtymäaikaa. Kiina katsoo, että portit luvattiin aukaista vuonna 2017. Osa EU-maista katsoo, että tarkoitus oli seurata Kiinan onnistumista ja päättää sitten. EU-parlamentin tulkinnan mukaan Kiina ei ole edistynyt riittävästi.

Kiinan saadessa markkinatalouden aseman maasta tulevaa tuontia olisi entistä hankalampaa rajoittaa tulleilla, jos lännessä koettaisiin, että joitain kiinalaisia tuotteita myydään polkuhintaan. Euroopassa erityisesti teräksen tuottajat ovat olleet huolissaan. Kiinassa on ylituotantoa, jota dumppaamalla länteen saataisiin Euroopan tuotanto ahdinkoon.

EU yrittää löytää komission ehdotuksen pohjalta sovun paremmista suojamekanismeista polkumyyntiä vastaan. Jos tästä sovitaan, mutta ei uudesta markkinatalousstatuksesta, Kiina tulkitsee ratkaisun samansuuntaiseksi kuin Trumpin politiikan.

Kiina on vapauttanut talouttaan ja lisännyt sen markkinaehtoisuutta WTO-aikana. Mutta nyt kun maan talouskasvu hidastuu, valtio saattaa palata vetelemään naruista voidakseen pitää yllä Kiinan yleistä vakautta. Jos näin tapahtuu samaan aikaan kun länsi aktivoituu – taloudellisista tai äänestäjien paineessa poliittisista syistä – toimimaan Kiinaa vastaan, vapaakaupan vastaiset tuulet saavat voimaa horisonttiin nousevasta kauppasodasta.