Maailmanpolitiikan vuosi 2016 ei ole kohdellut ammattimaisia ennustajia lempeästi. Kun epätodennäköisenä pidetty käänne toisensa jälkeen on toteutunut, tulosta ovat tehneet vain kovimpia kertoimia tavoitelleet vedonlyöjät.

Ennusteiden heikosta osumatarkkuudesta ei pidä tehdä vääriä johtopäätöksiä. Vaikka liikkuvia maaleja on sankan sumun keskellä vaikea pitää silmällä, on tulevaisuuteen tähystettävä yhä määrätietoisemmin. Ennakoinnin tarve on näinä arvaamattomina aikoina vain kasvanut.

On tärkeää tehdä ero näiden kahden lajin välillä. Oikeaoppisessa ennakoinnissa ei pyritä laatimaan täsmällisiä ennusteita yhdestä ainoasta ja ehdottomasti toteutuvasta tulevaisuudesta. Ennakoinnin tavoitteena on sen sijaan jatkuvasti hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja peilata niitä tämän päivän ratkaisuihin.

Pitkän aikavälin perspektiivi ei tietenkään saa lamauttaa akuuttia toimintakykyä. Äkillisten muutosten keskellä on oltava valppaana. Tulipalot on sammutettava heti. Mutta ylenpalttinen nykyhetkeen keskittyminen rajoittaa näkökenttää tarpeettomasti. Sulavampi liikkuminen edestakaisin eri aikajänteiden välillä parantaisi varmasti päätöksenteon laatua kaikilla tasoilla.

Kun metsä ei muuten tahdo näkyä puilta, voivat elävät skenaariot erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista auttaa löytämään uusia polkuja ja esittämään oikeita kysymyksiä. Millaisia seurauksia tänään tehtävillä päätöksillä voi olla vuosikymmenten kuluttua? Millaisia tekoja tiedossa olevat pitkän aikavälin trendit edellyttävät välittömästi?

Meneillään olevan uutissyklin, kvartaalin ja vaalikauden yli näkeminen on helpommin sanottu kuin tehty. Lyhyt aikaväli tahtoo olla niskan päällä. Nykyhetken tyranniasta vapautuminen on vaikeaa niillekin, jotka saarnaavat siitä työkseen.

Brysselissä viime viikolla järjestetty ennakointikonferenssi oli tästä oireellinen esimerkki. Vaikka tarkoituksena oli puhua vuoteen 2030 ulottuvista globaaleista trendeistä, kääntyi keskustelu uudestaan ja uudestaan tämän marraskuun kuumiin aiheisiin, populismiin ja ”totuuden jälkeiseen” politiikkaan.

Jonain muuna ajankohtana tänä vuonna saman konferenssin keskustelua olisi arvatenkin dominoinut maahanmuutto, terrorismi tai Venäjä. Aiheet ovat kaikki tärkeitä nyt ja melko varmasti tulevaisuudessakin. Pelkkä nykyhuolien suoraviivainen projisointi ajassa eteenpäin on silti varsin kalpea versio siitä, millaista lisäarvoa ennakointi voi parhaimmillaan tuoda.

Pitkän uran muun muassa OECD:n ja Shellin strategia- ja skenaariotyössä tehnyt Angela Wilkinson totesi Brysselissä osuvasti, että ennakoinnin tärkein tehtävä on koetella oletuksiamme sekä tulevaisuudesta että nykyhetkestä.

Aikaperspektiivin venyttäminen opettaa aina tarpeellista nöyryyttä. Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Donald Rumsfeld ei kuulu suosikkifilosofeihini, mutta hänen viidentoista vuoden takaisessa jaarittelussaan ”tuntemattomista tuntemattomista” on tässä mielessä vinha perä.

Väestönkehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisten, pitkiin datasarjoihin perustuvien väistämättömien trendien rinnalla tulevaisuus on täynnä sellaisiakin ilmiöitä, joista emme edes tiedä, ettemme niitä tiedä. Tämän tunnustaminen on välttämätöntä itseään kunnioittaville ennakoijille.

Heidän toimenkuvansa ytimessä on epävarmuuksista ja yllättävien muutosten mahdollisuudesta muistuttaminen. Myös todennäköisyyksiltään minimaaliset mutta mahdollisilta vaikutuksiltaan valtavat kehityskulut kannattaa pitää yhtälöissä mukana – luonnonmullistukset siinä missä ihmisten tai teknologian aiheuttamat äkkikäänteetkin.

Ennakoinnin onnistumisen mittari on lopulta konkreettinen vaikutus päätöksentekoon. Parhaatkaan raportit ja keskustelutilaisuudet eivät missään organisaatiossa riitä, jos johtoporras pitää pitkäjänteistä tulevaisuusajattelua vain sille omistautuneiden foliohattujen ja propellipäiden puuhasteluna.

Irrallisten työpajojen järjestämisen sijaan ennakointi olisi kytkettävä jatkuvaksi ja erottamattomaksi osaksi päätöksentekoa. Kun näkyvyys on muutenkin heikko, ei kannata ehdoin tahdoin hapuilla eteenpäin silmät sidottuina.