Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti sunnuntaina asettuvansa vielä kerran kansleriehdokkaaksi.

Ajoitus oli taitava. Merkel hyödynsi Trump-efektin – sen säikähdyksen, jonka Yhdysvaltain vaalitulos sai aikaan Saksan keskiluokassa. Sitten Barack Obama tuli kylään ja nosti kehuillaan Merkelin politiikan pyhimyssarjaan. Sunnuntaina kristillisdemokraattien puoluehallitus oli koolla valmistelemassa joulukuun alun puoluekokousta, joten Merkel sai kerrottua heille aikeensa.

Myös kanava kansalaisiin oli auki.

Merkel ei juuri anna haastatteluja. Paitsi Anne Willille. Anne Will on poliittisen journalismin supertähti ja Merkelin luottotoimittaja, jonka suosittua Anne Will -keskusteluohjelmaa esitetään sunnuntai-iltaisin heti megayleisöt saavan Rikospaikalla-sarjan jälkeen.

Will on taitava toimittaja ja Merkel taitava poliitikko. Haastattelusta sai kuvan, ettei päätös ollut Merkelille helppo. Vaalit ovat vaikeimmat sitten Saksojen yhdistymisen, Merkel sanoi. Ja juuri siksi hän haluaa olla yhä mukana: tuoda kokemuksensa ja arvonsa maailmanpolitiikan pelipöytiin, puolustaa demokratiaa ja sosiaalista markkinataloutta.

Saksalaiset eivät ajattele äänestyskopissa vain sitä, kuka istuu Donald Trumpin, Vladimir Putinin ja Recep Tayyip Erdoğanin kanssa samaan pöytään. Vaalien isoja kysymyksiä ovat pakolaispolitiikka, eläkeläisten köyhyys ja se, mitä digitalous tarkoittaa teollisuustyöpaikoille.

Merkelin haastavat kaikki, myös hallituskumppani demarit. Se on myös vaalien juju. Asetelma on silti uusi.

Vaikka Saksalla on jakautuneisuudesta poikkeuksellisen paljon kokemusta, nykyinen tilanne on repivä. Pakolaiskriisi on nostanut äärioikeiston kannatusta yllättävän paljon. Saksan koko poliittinen koneisto on rakentunut siltä pohjalta, ettei natsien paluu olisi mahdollinen. Läheltä liippaa, ja Merkel on Vaihtoehto Saksalle -puolueen lempivihollinen.

Onko Merkel pian kahdentoista kanslerivuotensa jälkeen osa ongelmaa vai osa ratkaisua? Willille Merkel vastasi olevansa osa ratkaisua, mutta edes Will ei saanut puristettua vastausta siihen, miten. ”Kyse on siitä, millaisen vision kehitämme Saksalle vuosiksi 2017–2021.”

Voi olla, ettei kotisohvilla vakuututtu. Asentokin saattoi tuntua epämukavalta. Edessä on kymmenen kuukautta poikkeuksellisen rumaa vaalitaistelua, jonka maalitauluksi Merkel nyt asettui.