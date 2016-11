Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti sunnuntaina harvinaisen valtiollisen anteeksipyynnön lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille. Anteeksipyyntö on paikallaan, sillä sijaishuollon menneisyyden epäkohtia kartoittanut selvitys paljasti häpeällisiä julmuuksia vuosina 1937–1983 huostaanotettujen kohtelussa.

Paljon on muuttunut lastensuojelussa ja sijaishuollossa, mutta työtä riittää yhä. Ääriesimerkkejä ovat 8-vuotiaana kuolleen helsinkiläistytön tapaus ja vuosia jatkunut oululaistytön seksuaalinen hyväksikäyttö. Kumpikaan heistä ei saanut tarvitsemaansa apua lastensuojelusta.

Suomalaisista 0–17-vuotiaista lapsista ja nuorista runsas prosentti on sellaisia, joiden kohdalla sijoitus kodin ulkopuolelle on katsottu ainoaksi vaihtoehdoksi. Vuonna 2014 heitä oli 15 000. Lisäksi 80 000 lasta oli avohoidon piirissä.

Lastensuojelu on monimutkaista ja monialaista, mikä on johtanut siihen, että kokonaisuus ei ole hallinnassa. Perheitä ei auteta ajoissa, koska asiakkaita on liikaa, eikä kaikkien ongelmiin ehditä paneutua. Usein lastensuojelu saa tietää ongelmista viimeisenä, kun tilanne on jo paha. Viranomaisten yhteistyö ontuu, ja yhtenäiset käytännöt puuttuvat.

Esille tulleet tapaukset ovat paljastaneet paljon sellaista, mitä voi pitää sosiaalihuollon ammattilaisille kohtuuttomana. Työ on kuormittavaa, sillä siihen liittyy päihde-, mielenterveys- ja väkivaltaongelmia. Virkoihin on vaikea saada osaavaa henkilöstöä.

Sosiaalityön koulutusta on lisätty, jotta alalle saataisiin päteviä työntekijöitä. Muutoksia tarvitaan myös työkulttuuriin, jotta ihmiset saataisiin pysymään työssään. Nyt väki uupuu herkästi ja vaihtuvuus on suuri. Toiminnasta puuttuu jatkuvuus.

Uusia yhteistyömalleja pohditaan vireillä olevassa lapsi- ja perhepalveluiden uudistuksessa, jonka tavoite on kehittää alan palveluita ja toimintakulttuureita. Palveluiden yhtenäistäminen onkin tarpeen, sillä lastensuojelu edellyttää monien ammattiryhmien yhteistyötä ja monialaisia tukimuotoja. Tarvitaan toimivaa yhteistyötä, jonka avulla apu saataisiin koordinoitua järkevästi.