Olisi ”groteskia ja absurdia ” odottaa, että yksi ihminen ratkaisisi Euroopan ongelmat, Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi sunnuntaina. Varoittava huomautus oli paikallaan, koska yhdentyneen Euroopan liberaalin demokratian pelastajan roolia on sovitettu juuri hänelle.

Merkel puhui ilmoitettuaan, että hän pyrkii liittokansleriksi vielä neljänneksikin kaudeksi. Hän sanoi harkinneensa kantaansa pitkään ja tuskaillen.

Merkel aloitti Saksan johtajana vuonna 2005. Hänen kautensa pituudeksi liitokanslerina voi tulla 16 vuotta, mikäli hänen johtamansa kristillisdemokraattinen puolue CDU voittaa liittopäivävaalit syksyllä 2017.

Maailmanjärjestys ei todellakaan ole kiinni vain yhdestä ihmisestä, mutta harvalla on kehityksessä nyt niin keskeinen rooli kuin 62-vuotiaalla Merkelillä. Hänen merkitystään voi hahmottaa kuvittelemalla, että Merkel olisikin ilmoittanut vetäytyvänsä politiikasta. Epävarmuus Euroopan suunnasta olisi voimistunut huomattavasti.

Britannian brexit-päätös ja Donald Trumpin vaalivoitto eivät ole ainoita vaikeasti hahmottuvia muutoksia. Niidenkin todelliset seuraukset tiedetään vasta myöhemmin.

Vajaan kahden viikon kuluttua vuorossa on Italiassa järjestettävä kansanäänestys senaatin vallan rajoittamisesta. Hankkeen hylkääminen voi kaataa pääministeri Matteo Renzin keskustavasemmistolaisen hallituksen. Renzi on vaikutusvaltainen toimija Euroopassa, ja hän lukeutuu Merkelin tärkeisiin työpareihin.

Vielä suurempi merkitys on Ranskan presidentinvaaleilla, jotka järjestetään kaksivaiheisina huhti–toukokuussa.

Vaalien asetelma selkiintyi sunnuntaina, kun entinen pääministeri ja tiukka konservatiivi François Fillon hieman yllättäen voitti keskustaoikeiston esivaalin ensimmäisen kierroksen. Vastassaan toisella kierroksella hänellä on maltillisemman linjan Alain Juppé, hänkin entinen pääministeri.

Ranskan vasemmisto on hajaannuksessa, joten presidentinvaalien ratkaiseva valinta toukokuussa käydään todennäköisesti keskustaoikeiston ehdokkaan ja nationalistisen oikeiston johtajan Marine Le Penin välillä.

Le Penin valinta romuttaisi EU:n tärkeimmän poliittisen akselin. Britannian käynnistyvän EU-eron myötä Ranska on lähes korvaamaton kumppani Saksalle Euroopassa ja suhteissa Yhdysvaltoihin. Parisuhde on kestänyt muun muassa kiistat Venäjän kanssa Ukrainan kriisistä.

Venäjän ymmärtäjänä julkisuutta saaneen Fillonin nousu presidentiksi aiheuttaisi sopeutumisvaiheen suhteissa Saksaan, mutta ei olisi ylitsepääsemätön muutos.

Epävarmuutta lisää se, että luottamus kyselytutkimuksiin poliittisten tapahtumien ennakoinnissa on heikentynyt. Uudet muuttujat vaikeuttavat arvioita äänestyskäyttäytymisestä.

On aiempaa uskaliaampaa ennustaa, että vaalitulokset noudattavat tuttuja suuntaviivoja. Kasvanut epävarmuus pätee sekä Ranskan että Saksan vaaleihin ensi vuonna.

Toisenlaisiakin merkkejä kuitenkin on. Merkelin suosio on selvästi noussut syksyn kuluessa. Ranskassa Le Pen on suosiomittauksissa selvästi Fillonin takana. Elokuussa suurissa EU-maissa tehdyssä kyselyssä kansalaisten arviot EU:sta olivat kääntyneet selvästi myönteisempään suuntaan.