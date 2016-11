Mikäli Venäjän presidentin Vladimir Putinin työhuoneen seinällä Kremlissä on iso maailmankartta ja pöydällä läjä nuppineuloja, hänellä on mukavaa askarreltavaa.

Venäjän-vastaiset talouspakotteet, Krimin valtauksen tuomitseva linja ja Venäjän etupiiriajattelun vastustus ovat pysyneet lännen linjauksissa. Mutta jos linjaa ei saa muutettua, ehkä linjan tekijät vaihtuisivat. Ja niin näyttää käyvän.

Euroopan kartalle Putin on saanut painettua nuppineulan Ateenan ja Budapestin kohdalle jo kauan sitten. Kreikan pääministeri Alexis Tsipras ja Putin ovat sukineet toisiaan, ja Tsipras on tuominnut pakotteet. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on ollut asiasta samaa mieltä ja kertonut ymmärtävänsä Putinin ”epäliberaalia demokratiaa”.

Marraskuun alussa Kremlissä painettiin nuppineula Sofian päälle. Bulgarian presidentinvaalit voitti Rumen Radev, joka on avoimesti Venäjän-mielinen. Hänkin on vastustanut pakotteita.

Samana viikonloppuna Moldovan presidentiksi nousi sosialistien Igor Dodon. Hän on luvannut kansanäänestyksen, joka hylkäisi Moldovan ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen. Dodon veisi maansa Venäjän vetämään Euraasian unioniin.

Washingtonin kohdalle Putin pistää nuppineulansa ehkä hieman empien – mutta pistää kuitenkin. Donald Trump voi heikentää Naton läsnäoloa Euroopassa ja jopa vetää maansa tuen Venäjän-vastaisilta pakotteilta. Joka tapauksessa maa halkesi kahtia ja Eurooppa hätääntyi– neulan paikka.

Samasta syystä Lontoo sai nuppineulansa. Brexit-äänestyksessä maa repesi ja poliittinen prosessi sekosi. Britanniassa valtaan nousi hallitus, joka aikoo irrottaa maansa Euroopan unionista kansanäänestyksen mukaisesti mutta tietämättä, miten se tehdään.

Juuri nyt Putin miettii neula sormissaan ja katselee miettien punaista asutustäplää Ranskan keskellä. Kun maltillinen oikeisto valitsee – kuten luultavasti käy – presidenttiehdokkaakseen ensi vuoden vaaleihin François Fillonin, valituksi tulee Putinin henkilökohtainen ystävä. Jos presidentinvaalien toisella kierroksella vastassa on äärioikeistolaisen Front Nationalin Marine Le Pen, ehdokas tulee puolueesta, joka hakee taloudellista apua Venäjältä ja aikoo hajottaa EU:n.

Mutta Berliini harmittaa neulamiestä. Angela Merkel on ollut Putinin tärkein kontakti länteen. Mutta samalla peräänantamaton. Ja aikoo jatkaa tehtävässään.