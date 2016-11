Viime vuosina on ollut vaikeaa löytää näkyviä hahmoja puolustamaan eurooppalaista integraatiota ja vapaakauppaa. Viime aikojen protestit ovat kummunneet juuri näistä teemoista: on äänestetty EU:sta eroamisen puolesta ja on syntynyt vapaakaupan vastaisia mielenosoituksia.

Ehkä politiikkaa johdetaan monessa maassa takaa: kun ei olla varmoja, mikä on niin kutsuttu kansan ääni, päättäjät erehtyvät kuuntelemaan kovinta metakkaa. Silloin päädytään vahvistamaan protestia.

Tuore mielipidemittaus antaisi osviittaa kuuntelusuuntaa hakevalle. Bertelsmann Foundation -ajatuspajan mielipidekysely kertoo (FT 21.11.), että EU-jäsenyyden kannatus on Euroopassa nousussa. Enemmistö briteistäkin haluaisi pitää nyt EU-jäsenyytensä. Muutamat aiemmatkin mittaukset kertovat EU:n saaneen lisää tukea Britannian brexit-valinnan jälkeen.

Ranskassa äärioikeistolainen Front National on luvannut, että jos sen ehdokas Marine Le Pen voittaa vaalit, maassa järjestetään kansanäänestys EU-jäsenyydestä. Mielipidetiedustelu kertoo, että Ranskassa selvä enemmistö tukee unionia. Joten kannatusta kannattaisi hakea kuulemalla kansan syviä rivejä: puolustamalla Euroopan unionia.