Alkuaikoina yhtenäisyyttään ylistäneessä hallituksessa näkyy taas säröilyn merkkejä. Runsas vuosi sitten hallitus kipuili sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. Tällä kertaa aiheena on Aito avioliitto -kansalaisaloite (HS 22.11.).

Aloite tähtää avioliiton säilyttämiseen miehen ja naisen välisenä. Uudella kansalaisaloitteella on tarkoitus kumota edellinen. Kansalaisaloitteesta syntynyt laki sukupuolineutraalista avioliitosta on tulossa voimaan maaliskuun alussa.

Aloite on erityisen tärkeä perussuomalaisille. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini on vaatinut, että avioliittoaloite saa saman kohtelun kuin muutkin kansalaisaloitteet, jotka ovat täyttäneet aloitteille säädetyt vaatimukset.

Kansalaisaloitteiden normaali käsittelytapa on, että valiokunta tekee mietinnön, josta sitten äänestetään täysistunnossa. Tällä kertaa lakivaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausunnon aloitteesta. Samalla eduskunta tekisi ennakkotapauksen, miten aloitteiden ja vasta-aloitteiden kierteeltä vältyttäisiin.

Soini on HS:n tietojen mukaan uhannut hankaloittaa hallituksen yhteistyötä, mikäli Aito avioliitto -aloite ei saa kunnollista käsittelyä. Eduskunnassa on myös paljon niitä, jotka toivovat kyseisen aloitteen hautaamista valiokuntaan.

Asian tärkeyden perussuomalaisille ymmärtää, onhan perussuomalaiset arvokonservatiivinen puolue. Motiiveja voinee hakea myös kevään kuntavaaleista.

Hallitustaipaleen aikana perussuomalaisten gallupkannatus on kutistunut noin puoleen eduskuntavaalien tuloksesta. Moni puolueen entinen kannattaja ajattelee, että hallituksessa puolue on joutunut antamaan liikaa periksi.

Mikäli avioliittoaloite käsiteltäisiin täysistunnossa, pääsisivät perussuomalaiset kertomaan äänestäjille, mikä on heidän käsityksensä avioliitosta. Samalla puolue saisi julkisuutta, jota se on viime aikoina saanut kohtalaisen niukasti ja jota se kipeästi kaipaisi.

Aina kun päähallituspuolueiden väleihin tulee ryppyjä, alkaa vilkuilu pääoppositiopuolueen suuntaan. Jos ei muuten, niin kaiken varalta. Normaalitilanteessa keskusta ja kokoomus pitäisivät kaiken aikaa yhteyttä Sdp:hen, joka kisaa mielipidemittausten ykköspaikasta pääministeripuolue keskustan kanssa. Nyt ei vain olla normaalitilanteessa.

Ennen perussuomalaisten nousua suomalainen politiikka oli tyypillinen kolmiodraama: hallituksen kaksi pääpuoluetta pitivät yhteyttä suurimpaan oppositiopuolueeseen ja epäilivät hallituskumppanin tekevän samoin.

Tällä kertaa asetelman tekee hankalaksi Sdp:n sisäinen tilanne. Sdp:llä on helmikuun alkupäivinä puoluekokous, ja nyt odotellaan, saako Antti Rinne haastajan tai haastajia. Vasta puoluekokouksen jälkeen muut puolueet tietävät, kenen demarin kanssa neuvotella.

Vakavimmin otettava vastaehdokas on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Hän on luvannut kertoa päätöksestään itsenäisyyspäivään mennessä. Lindtman epäilemättä kartoittaa näinä aikoina kannatustaan ja kertoo lähtevänsä kisaan vain, jos arvioi, että hänellä on riittävän hyvät mahdollisuudet tulla valituksi.

Lindtmanin kannalta on ikävää, että eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on ryhmässään vain kourallinen kannattajia. Lindtmanin puhemiehistölle laatimat puhujalistat ovat herättäneet ryhmässä voimakasta paheksuntaa. Eikä jupakan jälkihoitokaan mennyt järin siististi.