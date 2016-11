Suomi aikoo nostaa uusiutuvan energian osuuden 50 prosenttiin, tukeutua 55-prosenttisesti omavaraisiin energianlähteisiin, puolittaa öljyn käytön ja luopua kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet sisältyvät tänään torstaina julkistettavaan energia- ja ilmastostrategiaan, joka linjaa Suomen energiapolitiikan pitkälle tulevaisuuteen.

Pyrkimyksenä on siirtyä kustannustehokkaasti fossiilisista polttoaineista kohti puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Keskeiset keinot suunnanmuutoksessa ovat biopolttoaineet ja sähköautoilu. Ydinvoimalla on iso rooli numeroja sisältävissä kaavioissa mutta pieni rooli tekstissä.

Täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen ei sisälly strategiaan, mutta työ- ja elinkeinoministeriö julkistaa myös tiedonannon siitä, mitä siirtyminen sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan merkitsisi. Tarkastelu ulottuu vuoteen 2050.

Kauaskantoiset linjaukset ovat samalla signaaleja teollisuudelle ja energiantuottajille siitä, että investointipäätöksissä kannattaa ottaa huomioon uudenlaiset energianlähteet. Nykyiset toimet eivät riitä, sillä sekä EU:n että kansallisten kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi käytännössä koko Suomen energiajärjestelmän pitäisi olla lähes päästötön vuoteen 2050 mennessä.

Energia- ja ilmastostrategiassa hahmotellaan, kuinka Suomi aikoo täyttää tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Nykytilan lisäksi strategiassa esitellään erilaisia tukitoimia, joilla päästövähennyksiin voidaan päästä.

Uusiutuvan energian lisäksi keinovalikoimassa on otettu huomioon turve, jäte ja kierrätyspolttoaineet sekä teollisuuden reaktiolämpö. Liikenteessä hallitus tavoittelee uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamista 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tarkoitus on nojata ennen kaikkea biopolttoaineisiin. Päästöttömyyttä kohti pyritään lisäämällä merkittävästi sähköautoilua, ja keinovalikoimassa on myös uusiutuvista energianlähteistä valmistettu vety.

Tuontiöljyn puolittaminen kotimaan tarpeisiin puolestaan tarkoittaa bensiinin, dieselin, lentobensiinin ja kerosiinin sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn käytön puolittamista.

Täysin uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä merkitsisi perusteellista järjestelmämuutosta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan se olisi kuitenkin teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto Suomelle. Järjestelmä sisältää bio-, aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa, energiavarastoja sekä vuorovaikutusta sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmien kesken.

EU on sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena ovat 80 prosentin vähennykset. Nykytoimilla päästään vain 60 prosenttiin – tarvitaan esimerkiksi lisää uusiutuvaa energiaa tai pienempää kulutusta. Ydinvoiman roolin kasvattamisesta strategiassa ei puhuta.

Energia- ja ilmastostrategia on kauaskantoinen linjaus siitä, miten Suomi aikoo saavuttaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen, hiilen energiakäytöstä luopumisen ja tuontiöljyn käytön puolittamisen tavoitteet. Perusteellinen energiakäänne on tarpeen, sillä muuten päästöt eivät käänny laskuun.

Strategia voi myös tukea energiatehokkuutta sekä puhtaan energian ratkaisuja tukevia investointeja ja liiketoimintaa. Suomella on teknologiaosaamista, joka kannattaa kääntää mahdollisuudeksi ja kaupallistaa maailmanmarkkinoiden tarpeisiin. Esimerkiksi älykkäät energiapalvelut, älyliikenne ja muut älykkäät järjestelmät ovat maailmanlaajuisesti kasvavaa liiketoimintaa, jossa suomalaiset voisivat olla mukana.