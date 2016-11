Arktinen alue elää epävarmaa ja ristiriitaisten muutosten aikaa. Ilmastonmuutos koettelee arktista aluetta nopeammin kuin mitään muuta aluetta. Jäätiköiden ja pohjoisen merijään sulaminen muuttaa luontoa, kulttuuria ja geopolitiikkaa. Vaikutukset tuntuvat niin merenkulussa, matkailussa, kalastuksessa kuin luonnonvarojen hyödyntämisessäkin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jää napapiirin pohjoispuolelle, vaan ne tuntuvat kaikkialla maapallolla. Samaan aikaan kun merenpinta nousee, kiinnostus arktisen jään alta vapautuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen on vahva. Tosin monet hankkeet uinuvat nyt muun muassa öljyn alhaisen hinnan vuoksi.

Suomi ottaa ensi keväänä vastaan Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden ja saa samalla erinomaisen mahdollisuuden nostaa keskusteluun arktisen alueen erityispiirteitä. Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvän liiketoiminnan edistämisen sijasta Suomella olisi nyt tilaisuus nousta esiin maana, joka kytkee arktisen alueen ilmastopolitiikkaan ja globaaliin vastuuseen.

Toistaiseksi taloushyödyt ja liiketoiminta ovat kuitenkin olleet päällimmäisinä myös Suomen arktisissa suunnitelmissa.

Vastikään päivitetyssä arktisessa strategiassa linjataan kunnianhimoisia tavoitteita, joissa ympäristökin on mukana. Uusien painopisteiden mukaan Suomi pyrkii johtavaksi toimijaksi kansainvälisessä arktisessa politiikassa ja on keskeinen ratkaisujen tuottaja arktisen kehityksen pulmakysymyksissä. Lisäksi Suomi pyrkii vahvistamaan alueen ympäristönsuojelua ja turvallisuuspoliittista vakautta sekä lisäämään elinvoimaa kestävän kehityksen reunaehtojen rajoissa. Myös alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen on painopisteenä.

Tavoitteet ovat yleviä. Ympäristö tosin on nostettu esille lähinnä matkailun yhteydessä, kun korostetaan, että matkailuelinkeinon tulee ottaa huomioon luonnon haavoittuvuus. Tämä on välttämätöntä, sillä puhdas luonto on Suomen matkailun vahvuus. Jos se menetetään, menetetään matkailijatkin.

Strategian lähtökohta on sinänsä hyvä. Tähän saakka ongelmana on kuitenkin ollut, että tavoitteet ovat jääneet paperille, kun poliittiset linjaukset ja käytännön työ arktisella alueella eivät ole keskustelleet keskenään. Toivottavasti paraikaa valmisteltava toimenpideohjelma etenee kunnolla käytäntöön saakka.

Suomi korostaa etenkin talvimerenkulkuun, jäänmurtoon sekä muutenkin kylmissä oloissa toimimiseen liittyvän osaamisen merkitystä. Osaamista kylmissä oloissa tarvitaankin, sillä Jäämeri voi olla kesäisin sula 30–40 vuoden kuluttua. Tämä avaa uusia merireittejä.

Kasvava liikenne tuo myös ongelmia. Päästöt ilmaan lisääntyvät, ja öljyonnettomuuden uhka kasvaa. Vaarana on koskemattoman ja herkän luonnon turmeltuminen. Riskit ovat suuret: jäälauttojen seassa tapahtuvan ympäristöonnettomuuden vaikutuksia on hankala minimoida. Seuraukset voivat olla peruuttamattomia.

Riskejä on kuitenkin alettu vähentää. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi keväällä niin sanotun polaarikoodin, joka kiristää merenkulun sääntöjä arktisilla vesillä. Ensi vuoden alussa voimaan tulee täyskielto öljyn ja öljyisten vesien sekä kemikaalien päästämiseksi mereen. Myös alusten käymäläjätevesien päästämistä mannerjään ja jäänreunan läheisyyteen säännellään tarkemmin kuin muilla merialueilla.

Polaarikoodin voimaantulo on arktisen meriluonnon kannalta erittäin merkittävä muutos. Joskin on pöyristyttävää, että öljyvesiä ylipäätään saa laskea mereen. Seuraavaksi pohdittavaksi tulee raskaan polttoöljyn kieltäminen arktisilla vesillä kulkevissa laivoissa.

Arktinen neuvosto perustettiin 20 vuotta sitten parantamaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueen valtioiden välillä ja nostamaan esiin alkuperäiskansojen ongelmia.

Koska neuvosto ei käsittele sotilaallisia asioita, toimijat voivat keskittyä käytännön yhteistyöhön. Suomella ei ole suoraa taloudellista intressiä alueella, joten Suomi voisi hyvinkin toimia yhteistyön vahvistajana. Liiketoimintamahdollisuuksia kannattaa toki hyödyntää, mutta Jäämeren kutsu merkitsee ennen kaikkea vastuuta.