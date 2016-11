Kauppa toivoo tästä päivästä ahkeraa työpäivää – Yhdysvalloista rantautunut ”Black Friday” on siellä vuoden vilkkaimpia kauppapäiviä. Suomeen villitys ei ole vielä iskenyt. Parhaimpia myyntiaikoja ovat yhä joulua edeltävät päivät.

Kaupan tilasta tuntuu olevan kaksi ristiriitaista tulkintaa: sijoittajien arvio ja yleinen tuntuma. Jälkimmäinen rakentuu sille oletukselle, että kauppa surkastuu verkkokaupan kasvaessa ja suomalaisten jatkaessa säästeliäällä linjalla. Kuvaa vahvistaa se, että Black Fridayn aikoihin Anttila myy viimeisiä tavaroitaan konkurssihuutokaupassa. Myyntiin menevät myyntipöydätkin.

Tätä alavireistä tulkintaa tukee Tilastokeskuksen tuore mittaus. Sen mukaan vähittäiskaupan myynti laski lokakuussa vajaan prosentin vuoden takaisesta. Päivittäistavarakauppa laski enemmän. Näin kävi, vaikka kauppojen aukioloajat vapautuivat vuoden alussa. Kauppa itse odotti vapautuksen kasvattavan myyntiä.

Pörssinoteerattujen kaupan alan yhtiöiden kurssi kertoo hieman toista tarinaa. Stockmannin kurssi oli pohjanoteerauksissaan heinäkuussa. Sen jälkeen osake on kallistunut. Tietysti finanssikriisiä edeltävän ajan hinnoista ollaan kaukana, mutta luisu on ainakin toistaiseksi pysähtynyt, vaikka yritys tuntuu olevan melkoisissa ongelmissa ja karsii myymälöitään.

Keskon kurssi on noussut jo pitempään – vaikka yritys kertoi syksyllä, että se peruuttelee osan toiminnoistaan pois Venäjältä. Tokmanni on noussut kesän pohjalukemistaan ja loppusyksyllä Verkkokauppa.comin osake on kallistunut.

Tulkintojen eroille on useita syitä. Kaupan kannalta yksi myönteisimmistä selityksistä on se, että myyntimittaukset kertovat eilisestä, sijoittajien käsitys tulevasta.

Verkkokaupan kasvusta ja ylivoimasta on puhuttu vuosia. Silti verkon kautta tehtävän myynnin määrä on pieni. Maailmalla muutamat verkkokauppoina aloittaneet yhtiöt ovat joutuneet perustamaan myymälöitä. Muutamat ketjut ovat myös onnistuneet luomaan toimintatavan, jossa kivijalkakauppojen myynti saa tukea saman ketjun verkkokaupasta ja päinvastoin. Hyvä esimerkki on kotimainen Motonet.

Verkkomyynti tullee kasvamaan muutamissa tuotealueissa suureksi – mennyttä maailmaahan ne Anttilan dvd- ja cd-hyllyt olisivatkin edustaneet. Varsinaista päivittäistavarakauppaa verkkokauppa nirhaisee mutta ei todellisuudessa uhkaa, eivätkä kivijalkakaupat katoa.

Hintapainetta verkkomyynti voi silti tuoda: kun kuluttaja tietää, mitä televisio maksaa nettikaupassa, hän ei ole valmis maksamaan samasta laitteesta paljon enempää kivijalkakaupassakaan. Palvelua on vaikea saada hintoihin sisään. Kauppa kulkee luonnollisesti yleisen taloustilanteen mukaisesti. Viime aikoina uutiset Suomen talouden kehityksestä ovat olleet valtaosin myönteisiä – sekin vaikuttaa kurssikehitykseen.

Kaikkea ei kuitenkaan voi panna yleisten suhdanteiden piikkiin. Myös yrityksissä on tehty virheitä. Stockmann yli-investoi ja vieläpä täysin väärällä hetkellä. Anttilan konsepti oli huono. Kumpikaan ei varautunut digitalisaation tuomaan murrokseen.

Verkko ei jyrää kaikkea muuta alleen, ja talous kasvaa. Kaupan alalla yritykset ovat nyt pakon edessä trimmanneet toimintojaan tehokkaammiksi ja luopuneet vahvojen kasvuvuosien laiskuudestaan sekä arvioineet uudelleen noina aikoina tehtyjä virheellisiä ratkaisuja. Sijoittaja voi perustellusti tulkita kehitystä myönteisesti.