Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on luvannut kertoa itsenäisyyspäivään mennessä, aikooko hän haastaa puheenjohtaja Antti Rinteen ensi helmikuun puoluekokouksessa.

Lindtmania pidetään Rinteen mahdollisista vastaehdokkaista vakavimmin otettavana – oikeastaan ainoana, jolla on mahdollisuuksia päihittää Rinne.

Siksi Lindtmanilla on nyt vakavan harkinnan paikka. Tilannetta ei helpota, että Lindtman on samanlainen jahkailija kuin oppi-isänsä Eero Heinäluoma. Heinäluoman tavoin Lindtman vatvoo päätöksiään viimeiseen asti ja lähtee yleensä liikkeelle vain, kun on varma voitostaan.

Heinäluoman puheenjohtajakausi ja sitä edeltäneet työtehtävät osoittivat, että hän on hyvä neuvonantaja mutta huono tekemään päätöksiä.

Lindtmania on jo vuosikausia pidetty Sdp:n tulevaisuuden lupauksena ja perintöprinssinä, vaikka hän on vasta 34-vuotias. Mutta Lindtmankaan ei voi olla ikuinen tulevaisuuden lupaus. Jossain vaiheessa on yritettävä. Takaa on tulossa jo seuraava polvi.

Lindtmanin uraan tuli kuoppa lokakuussa, kun hänen eduskunnan puhemiehistölle lähettämänsä listat toivottavista demaripuhujista tulivat julki.

Eduskuntaryhmä raivostui. Demarien eettisen normin mukaan toverin selän takana vehkeilyä ei katsota hyvällä. Porvarin selän takana saa kyllä vehkeillä, vaikka kyse olisi hallituskumppanista.

Puhujalistoja ei kuitenkaan pidetä Lindtmanin suurimpana syntinä. Isoimpana epäkohtana pidetään liian tiivistä suhdetta Heinäluomaan.

Politiikkaa pitkään seuranneet ovat huomanneet, että Lindtman alkaa yhä enemmän muistuttaa Heinäluomaa, eleitä ja puhetyyliä myöten. Taktiikasta ja peliteoriasta puhumattakaan.

Politiikassa tunnetaan klassisesta kirjallisuudesta lainattu käsite isänmurha: johtoasemaan haluavan on tehtävä riittävän selkeä pesäero oppi-isäänsä. Yhä useampi demari on alkanut kaivata Lindtmanilta isänmurhaa. Pelkona on, että jos puolueen johtoon nousee Lindtman, valtaa käyttääkin Heinäluoma.

Heinäluoman maine vehkeilijänä on muutenkin legendaarinen. Keskusta ja kokoomus pitävät Sdp:n jokaisen poliittisen operaation taustapiruna Heinäluomaa. Sama työmarkkinoilla: Elinkeinoelämän keskusliitossa käytetään kiertoilmaisua ”Hakaniemi laajasti ottaen”, kun arvellaan Heinäluoman johtavan operaatiota työmarkkinoilla.