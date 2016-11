Helsingin Satama saattaa avata Länsisataman uuden matkustajaterminaalin etuajassa, jotta tammikuussa liikenteensä aloittava Tallink-varustamon matkustajalautta voi lähteä uudesta terminaalista. Viking Line aikoo tilata matkustajalautan Kiinasta, koska eurooppalaiset tarjoukset olivat liian kalliita. Varsinais-Suomen telakoilla puolestaan on kädet täynnä töitä aiempien laivatilausten kanssa.

Laivaliikennettä koskevat uutiset kertovat, että matkustajalautoilla menee lujaa. Kelluvat kauppakeskukset kuljettavat matkustajia etenkin Tallinnaan yhä nopeammin ja yhä halvemmalla. Pelkästään Länsisataman kautta kulki viime vuonna 6,5 miljoonaa matkustajaa ja 1,3 miljoonaa autoa. Sekä matkustajamäärät että työmatkaliikenne kasvavat jatkuvasti.

Laivat tyhjennetään ja täytetään pikavauhtia, mikä edellyttää sujuvuutta myös satamalta. Länsiterminaali 2 onkin suunniteltu erityisesti nopeaa reittiliikennettä varten.

Ruotsinlaivat avasivat maailman suomalaisille vuonna 1959. Lautat demokratisoivat matkailua. Ulkomaat eivät enää olleet vain varakkaiden kohde, ne olivat kaikkien tavoitettavissa.

Laivamatka oli monelle matkailun ensiaskel. Se oli myös uusia kokemuksia: allasbaaria, yökerhoa, vieraita ruokia ja juomia. Laivoille 1960-luvulla tulleen noutopöydän suosio jatkuu vieläkin.

Ruotsinlaivojen nousu osui aikaan, jolloin Suomen syrjäkylät tyhjenivät – osin lahden yli Ruotsiin. Viron-liikenne puolestaan tuo työvoimaa Suomeen.

Tallinnan-liikenne toi nopean kulkureitin Viroon. Sotien keskeyttämä liikenne aloitettiin uudelleen vuonna 1965, ja viisumivapaat matkat alkoivat vuonna 1997.

Vaatimattoman alun jälkeen suosio on kasvanut ennätysmäisesti. Tallinna on nyt suomalaisten keskuudessa hyvin suosittu, ja Viro on monelle ensimmäinen ulkomaankohde. Tallinnassa käydään päiväretkellä, ostoksilla ja syömässä.

Matkustajalautoilla on suuri merkitys suomalaisille paitsi uuden kulttuurin avaajina myös työllistäjinä ja viihdyttäjinä. Yhä useammin lautta on ensisijaisesti kulkuväline.