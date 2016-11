Vanhassa iskelmässä kysytään, miksi puhelin ei soi. Hieman uudemmassa valitetaan, miksi kauniit vaatteet päälle puin, jos et sä soita. Tilanne on siis tuttu.

Suomessa ei kuitenkaan ole aihetta tehdä erityisempiä johtopäätöksiä siitä, että Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump soitti Ruotsin pääministerille Stefan Löfvenille ennen kuin oli ollut missään yhteydessä Suomen johtoon.

Ruotsilla on korkein kansainvälinen profiili Pohjoismaiden joukossa. Lisäksi kirjassaan The Art of the Deal Trump on sanonut sukunsa olevan lähtöisin Ruotsista, vaikka se on lähtöisin Saksasta.

Trumpin puheluille muiden maiden johtajille on annettu erityistä merkitystä siksi, että niiden kohteista on pyritty päättelemään Yhdysvaltain tulevan ulkopolitiikan painotuksia. Suomen kannalta yhteydet Ruotsiin ja Tanskaan ovat hyviä merkkejä, koska ne kertovat Pohjolan säilymisestä yhtenä Yhdysvaltain painopistealueena.

Enemmän hämmennystä olisi syntynyt, jos Trump olisi soittanut presidentti Sauli Niinistölle ensimmäisten joukossa.

Suomen edun mukaista on hakea aktiivisesti yhteyksiä Yhdysvaltain uuteen hallitukseen. Se onnistuu sekä yksin että yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.