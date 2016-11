Helsingin kaupunki on korottanut pyöräilyn kunniaan. Hyvä niin. Kaupunkiin rakennetaan uusia pyöräilyväyliä. Väyliä on jo tarjolla 1 200 kilometriä. Tarkoitus on kasvattaa pyöräilemällä tehtyjen matkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Pyöräily on kuitenkin vielä sesonkituote. Kesäisin pyöräteille riittää käyttäjiä. Talvisin on hiljaista.

Talvipyöräilyä vähentävä aito ongelma ei ole kylmyys vaan liukkaus. Helsinki kokeili viime vuonna erilaisia liukkaudentorjuntamenetelmiä. Pyöräteille levitettiin liukkautta vähentäviä aineita ja teitä harjattiin sekä aurattiin.

Pyöräilijöiden suosion saavutti harjaus, myös suolaus kelpasi. Sen sijaan laajan tuomion sai vanha menetelmä: sepelin levittäminen. Sepeli pyöräteillä on melkein sama asia kuin pystyyn asetellut lasinpalat autojen kulkuväylillä.

Helsingissä loppusyksy on ollut ongelmallinen kunnossapidon kannalta. Lumi ja jää tulivat yhtäkkiä. Tarvittiin nopeaa liukkaudentorjuntaa. Yhtäkkiä lumi ja jää katosivat. Jäljelle näköjään jäi – sepeli. Se katoaa talven palatessa lumen alle ja menettää tehonsa. Keväällä sepeli tulee näkyviin, kun liukkautta ei enää ole, mutta renkaita sitäkin enemmän.

Pyöräteiden nykyinen tilanne näyttäisi olevan parempi kantakaupungissa. Käytetyimmät pyörätiet ovat melko puhtaat sepelistä.

Sen sijaan kaupungin reuna-alueilla myös jalankulkuväylistä erotetut pyörätiet ovat sepelin peitossa. Ehkä näillä alueilla toimivien ulkoistettujen palveluiden tuottajat eivät jaa kaupungin tavoitetta.

Talvipyöräilyn edistämisessä pitää olla johdonmukainen. Jos hyvin hoidetuille ja harjatuille väylille ei pääse muuten kuin ajamalla ensin useita kilometrejä terävien piikkien seassa, pyörä jää kellariin.

Jos mahdollisuuksia pyöräilijöiden haluamaan kunnossapitotapaan ei urakoitsijoilla ole, pyörätiet voisi jättää hiekoittamatta. Aktiivipyöräilijät käyttävät talvirenkaita. Pyöräilijöiden määrä saattaisi kasvaa, jos parina talvenaluspäivänä olisi tarjolla renkaanvaihtopalvelu niille, jotka haluaisivat ajella talvella mutta joilta vaihto ei onnistu. Tempaus voisi toimia mainontana myös yksityisille yrityksille.