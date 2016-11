Ensi vuoden vaalit suurissa euromaissa näyttävät kääntävän euroalueen talouspolitiikkaa elvyttävämpään suuntaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti viime viikolla, että hän haluaa jatkaa ensi syksyn parlamenttivaalien jälkeen liittokanslerina. Samalla hän kertoi, että Saksa käyttää lisää rahaa teihin, ratoihin, laajakaistoihin ja koulutukseen. Mukava tarjous äänestäjille.

EU-komissio, Euroopan keskuspankki ja unionimaat ovat patistelleet Saksaa käyttämään rahaa elvyttävämmällä tavalla. Euroalueella lasketaan, että jos alueen suurin talous hölläisi kukkaronsa nyörejä, linjan muutos lisäisi kysyntää Saksan ulkopuolellakin. Euroopan keskuspankki on toivonut, että kansalliset budjetit rakennettaisiin tukemaan keskuspankin kevyttä rahapolitiikkaa, jotta Eurooppa pääsisi kasvuvauhtiin.

Näihin päiviin saakka Saksa on vastustanut toiveita. Vastaus on ollut se, että jos muilla on talousongelmia, muut hoitakoon ne itse – Saksa ei uhraudu. Hieman kova tulkinta maalta, joka on euromaista eniten hyötynyt yhteisvaluutta-alueesta.

Toinen syy on ollut se, että maa haluaa elää niin kuin se saarnaa. Kun euroalueen kriisimaille on annettu apua, Saksa on ollut kaikkein tiukin vaatimuksissaan, joiden mukaan autettavien on pantava julkinen taloutensa säästökuurille avun vastikkeena.

Vaatimukset elvyttävämmästä talouspolitiikasta ovat olleet ihan perusteltuja. Vaikka Saksa on kilpailukykypriimus, silläkin on omat heikkoutensa ja puutteensa. Maan pankkisektori ei ole erityisen hyvässä iskussa. Sama pätee infrastruktuuriin: se ei ole sellaisessa kunnossa kuin maan julkisen talouden tasapainosta voisi päätellä.

Saksalla on tilastokeskus Eurostatin mukaan velkaa summa, joka vastaa 71 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se on yli tason, jota rahaliiton jäsenmailta toivotaan. Toisaalta Saksa on velkamittauksessa euroalueen keskiarvon alapuolella. Ja kun suhteuttaa Saksan talouden iskukyvyn velkaan, käy ilmi, että Saksa kulkee kevyessä lastissa. Suomen kuorma on pienempi, mutta moottori on heikompi.

Saksan vaihtotase on ylijäämäinen. Viennin kilpailukykykisassa oikeastaan vain Kiina pärjää Saksalle. Bruttokansantuote kasvaa kohtuullista vauhtia ja työtä riittää.

Saksalla olisi siis mahdollisuuksia elvyttää jopa velalla. Maa saa velkaa miinuskorolla: sijoittajat ovat valmiita maksamaan siitä, että Saksa ottaa heidän rahaansa vastaan. Merkelin mukaan maa aikoo silti selvitä kasvattamatta velkaansa.

Todennäköisesti myös Ranskassa siirrytään vaalibudjettiaikaan. Nykyisillä veikkauksilla presidentinvaaleissa vastakkain ovat maltillisen oikeiston François Fillon ja äärioikeiston Marine Le Pen. Le Penin talouspoliittista linjaa voisi kutsua epämääräiseksi mutta trumpilaiseksi. Le Pen aikoo vetää työpaikat takaisin Ranskaan, nostaa ”isänmaallisia” esteitä vapaakaupalle ja tarjota talouspolitiikassa etuja keskiluokalle.

Fillonin aiemmin listaamat näkemykset ovat oikeastaan juuri sitä, mitä velkaantunut ja kilpailukykyään sekä kasvuaan kadottanut Ranska tarvitsisi: pitempiä työviikkoja, korkeamman eläkeiän, keveämmän julkisen sektorin ja vähemmän sääntelyä yrityksille. Mutta Le Penin paineessa ja vaalien lähestyessä käynee niin, että Fillon ajautuu pois näiltä linjoiltaan, koska ne eivät ole suosittuja Ranskassa. Todennäköisesti kaksikko kilpailee sillä, kumpi lupaa löysempää talouspolitiikkaa.

Jos Saksa ja Ranska muuttavat linjaansa elvyttävämmäksi, maiden välinen ero on se, että Saksalla on varaa ja hyvät perustelut muutokselle. Ranskalla ei ole kumpaakaan.