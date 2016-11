Taistelu kahden miljoonan asukkaan Mosulin kaupungista Irakissa on viime päivinä hallinnut sotauutisia Lähi-idästä. Mosulin kohtalo on tärkeä Irakin lisäksi kaikkialla, minne terroristijärjestö Isisin väkivalta voi ulottua – myös Suomessa.

Jos keskitytään vain siihen, että irakilaiset joukot ovat Mosulissa edistyneet taistelussa Isisiä vastaan, tilanteesta koko sota-alueella – Irakissa ja Syyriassa – voi kuitenkin saada vääristyneen kuvan. Edessä on mahdollisia merkittäviä käänteitä Mosulin lisäksi Aleppon ja Raqqan kaupungeissa Syyriassa sekä kauempana Washingtonissa. Mitkään näistä käänteistä eivät yksin riitä sammuttamaan monelta suunnalta ylläpidettyä väkivaltaa.

Mosul on tärkeä etenkin humanitaarisista syistä. Kaupungissa on vielä yli miljoona ihmistä alttiina Isisin terrorille ja kaupunkia valtaavien joukkojen tulitukselle.

Mosulin takaisinvaltaus on tärkeä näyttö Irakin hallitukselle, jonka armeija pakeni kaupungista Isisin tieltä kesäkuussa 2014.

Mosulin kautta myös ulkomaailma saa tarkentuneen käsityksen sodasta Isisiä vastaan ja Isisin siviileihin kohdistamasta summittaisesta väkivallasta. Kaupungin laidoilla joukko maailman tiedotusvälineitä, HS mukaan lukien, on voinut kertoa tapahtumista tavalla, joka ei ole ollut mahdollinen useimmilla alueilla Syyriassa.

Kaupungin valtaus etenee kuitenkin hitaasti, ja siviiliuhreja kertyy päivittäin.

Keskeisessä roolissa Mosulin taisteluissa ovat Irakin armeijan shiiamuslimeista koostuvat yksiköt ja kurdien peshmergajoukot, joiden kouluttamiseen myös Suomi osallistuu. Uuden uhkakuvan mukaan valtaajat ryhtyisivät itse terrorisoimaan Mosulin enimmäkseen sunnimuslimeista koostuvaa väestöä. Niin ei silminnäkijöiden mukaan ole kuitenkaan onneksi käynyt ainakaan laajamittaisesti.

Vaikuttaa selvältä, että Isis lyödään Mosulissa. Tämä voi antaa Irakin hallituksen ja armeijan toimintakyvylle kipeästi kaivatun piristysruiskeen. Irakin hallitus ei kuitenkaan ole likimainkaan ainoa osapuoli, joka odottaa hyötyvänsä tilanteesta.

Mosulin taistelujen jälkeen edessä on uusia uhkakuvia valtataistelusta Irakin uskonnollisten, poliittisten ja aseellisten ryhmien kesken. Uuden kaaoksen estäminen olisi taidonnäyte pääministeri Haider al-Abadin hallitukselta.

Syyriassa asetelma on vielä vaikeampi. Sodassa ovat vastakkain sirpaloituneet aseelliset ryhmät, joita tukevilla ulkopuolisilla valtioilla on toisensa poissulkevia tavoitteita. Myös Syyrian Aleppossa taistelut etenevät käännekohtaan.

Syyrian armeijan ja Venäjän uhreina Aleppon itäisissä kaupunginosissa eivät kuitenkaan useimmissa tapauksissa ole Isisin terroristit vaan siviiliväestö ja hallitusta vastustavat kapinallisjärjestöt. Ne vuorostaan osallistuvat Yhdysvaltain johtaman liittouman tuella yrityksiin vallata Raqqan kaupunkia Isisiltä.

Kun Donald Trumpista tulee tammikuun puolivälin jälkeen Yhdysvaltain presidentti, Isis on todennäköisesti häädetty Mosulista ja on tiukoilla Raqqassa. Syyrian hallitus on vallannut Aleppon rauniot kapinallisilta.

Sota ei kuitenkaan ole ohi, eikä Trumpin ole helppo ennakko-odotusten mukaisesti ryhtyä yhteistyöhön Venäjän kanssa. Tuki Venäjälle Syyriassa on käytännössä suoraa tukea Iranille, jonka alaiset maajoukot pitävät Syyrian hallitusta pystyssä.

Syyrian ja Irakin rauhoittamiseen tarvitaan lopulta ulkovaltojen sovinto, mutta sen edellytykset ovat vielä hyvin heikot.