Suomalaisiin työmarkkinoihin liitetään usein mielikuvia, jotka ovat täynnä esteitä, kynnyksiä ja jäykkyyksiä. Uusien työpaikkojen luonti on hankalaa, eikä työpaikkojen säilyttäminen ole helppoa, kun työn ehdot eivät jousta ympäröivän maailman mukana.

Työttömyyden mahdollisesti koittaessa vuorossa ovat kannustinloukut, eikä paluu työelämään ota sujuakseen.

Talousjärjestö OECD:n tuore Suomi-raportti nostaa kuitenkin esiin näkökulman, joka usein unohtuu keskustelussa. Suomessa työttömäksi joutunut pääsee muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen hyvin takaisin kiinni leivän syrjään.

Tällä vuosituhannella lähes viisi kuudesta työnsä menettäneestä on löytänyt uuden työpaikan alle vuoden kuluessa. Yhtä hyviin lukuihin pääsee OECD-maista vain Ruotsi. Useimmissa muissa maissa, joista tilastoja on saatavilla, vain puolet on palannut töihin vuoden sisällä.

Hyvä työllistyminen pelastaa paljon, sillä työsuhteen päättyminen joukkoirtisanomisen tai yrityksen alasajon takia oli Suomessa vertailuaikana kaksi kertaa niin yleistä kuin Ruotsissa tai Tanskassa.

OECD:n arvion mukaan uudet työpaikat eivät ole laadultaan tai palkkatasoltaan olennaisesti huonompia kuin työttömyysjaksoa edeltäneet työpaikat. Suurimmalle osalle suomalaisista työsuhteen päättyminen aiheuttaa enemmän ohimenevää kuin pysyvää harmia.

Mikä sitten selittää hyvän uudelleentyöllistymisen? Vastaus löytyy katsomalla, mikä yhdistää suurta osaa niistä, joiden työttömyys pitkittyy: ohut koulupohja. Vastaavasti uusi työ löytyy helpommin, kun oma osaaminen on kunnossa.

Joustot vanhoilla työpaikoilla ovat tärkeitä, jotta työpaikkoja voisi synnyttää ja säilyttää. On myös tärkeää tukea ja kannustaa niitä, joiden paluu työelämään on hankalaa.

Silti on hyvä muistaa, että Suomen kaltaisessa maassa keskeinen osa joustavia ja työntekijälle vakaita työmarkkinoita rakennetaan jo koulussa. Hyvä koulutus auttaa löytämään uuden työpaikan.

Jos siirtyminen uuteen työpaikkaan entisen kadotessa toimisi enää vain keskimääräisen länsimaan vauhdilla, jälki olisi nopeasti ikävää.