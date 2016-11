Huoli Suomen julkisesta taloudesta – eli yhteisistä rahoistamme – tuntuu vuoden aikana hälvenneen. Ainakin ongelmasta puhutaan vähemmän.

Katsotaanpa, miten hallituksen ensimmäinen budjettivuosi on sujunut.

Kun hallitus teki vuoden 2016 budjetin, se arvioi joutuvansa ottamaan velkaa 5 miljardia euroa. Tämä olisi ollut hienoinen edistysaskel vuoden 2015 lukuun, joka oli 5,2 miljardia.

Pian vuoden 2016 velka-arvio kuitenkin nousi 5,4 miljardiin, sitten 5,6 miljardiin ja viimeksi 6 miljardiin. Se on yli tuhat euroa jokaista suomalaista kohti.

Suomi siis velkaantuu tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna ja enemmän kuin oli tarkoitus. Näin on käymässä, vaikka verotulot ovat yllättäneet iloisesti: niitä kertyy tänä vuonna 700 miljoonaa euroa enemmän kuin alun perin odotettiin.

Budjetin romahduttivat maahanmuuton menot, omaisuustulojen jääminen odotuksista ja Talvivaaran kaivos. Muitakin pienempiä iskuja budjettiin on tullut.

Suomen talous ei kaadu siihen, että velkaa kertyy tänä vuonna miljardi euroa enemmän kuin piti. Sadan miljardin euron raja paukahti jo – mitä yksi miljardi tekee? Budjetin paukkuminen on kuitenkin yksi osa hallituksen uskottavuuden rapistumista. Suomi on joutunut EU-komission tiukkaan syyniin, josta toistaiseksi on selvitty selittämällä.

Todellisuudessa ajatus Suomen julkisen talouden tasapainosta on vuoden aikana livennyt kauemmas.

Hallitus on perunut tekemiään päätöksiä urakalla. Monessa tapauksessa päätösten peruminen tarkoittaa myös säästöjen peruuntumista.

Isompi ongelma on se, että rakenteelliset uudistukset yskivät. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella tuskin saadaan kasaan tavoiteltuja säästöjä. Lisäksi kuntien tehtävien karsimisesta syntyvät säästöt ovat jäämässä murto-osaan aiotusta.

Laskelmat, jotka hallitus esitti kautensa alussa, eivät ole enää uskottavia. Silti pääministeri Juha Sipilä (kesk) viestii, että vaikeimmat päätökset on tehty. Toivo on ilmeisesti pantu talouskasvuun, josta Suomessa on orastavia merkkejä.

Ensi kevään puolivälitarkastelu ja kehysriihi ovat hallituksen viimeinen mahdollisuus korjata kurssia. Sen jälkeen seuraavat eduskuntavaalit alkavat lähestyä ja vaikeiden päätösten tekeminen käy poliittisesti mahdottomaksi.