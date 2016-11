Sosiaalidemokraatit olivat hyvää vauhtia ajautumassa taas kerran kahteen leiriin, kunnes puheenjohtajakuviot menivät parissa päivässä aivan uuteen asentoon.

Torstaina Sdp:n eduskuntaryhmä antoi muutaman viikon sisään jo toisen kerran näpäytyksen ryhmän puheenjohtajalle Antti Lindtmanille ja hänen oppi-isälleen Eero Heinäluomalle. Ryhmän valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Pia Viitanen syrjäytettiin, ja tilalle valittiin Krista Kiuru.

Viitanen lasketaan Eero Heinäluoman lähipiiriin. Kiuru oli taas ainakin viime vaalikauden alussa silloisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen luottopelaajia.

Neljä viikkoa sitten Lindtman sai ryhmältä sapiskaa eduskunnan puhemiehistölle lähettämistään puhujalistoista. Lauantain Iltalehdessä (26.11.) Lindtman sitten ilmoitti, ettei aio haastaa Antti Rinnettä puheenjohtajakilpaan.

Koska haastattelu ilmestyi lehden viikonloppuliitteessä, se on todennäköisesti tehty hyvissä ajoin ennen demariryhmän kokousta viime torstaina. Haastattelussa Lindtman sanoi tehneensä päätöksensä alkuviikosta. Mutta hän on varmasti tiennyt, mitä ryhmän kokouksessa tuleman pitää.

Lindtmanin perustelut nykyisiin tehtäviin keskittymisestä voi sivuuttaa. Todennäköisesti hän oli tullut päätelmään, että puoluekokousedustajien enemmistöä ei ole mahdollista enää saada oman ehdokkuuden tueksi.

Mikäli Lindtman olisi lähtenyt Rinteen vastaehdokkaaksi, olisi eduskuntaryhmä saattanut seuraavaksi vaihtaa ryhmänjohtajan.

Lindtmanin vetäytymisen sivuvaikutuksena demarit saattavat hyvinkin saada siedettävän tuloksen ensi kevään kunnallisvaaleissa. Aina kun Sdp on jakautunut kahteen tai useampaan leiriin, se on näkynyt puolueen kannatuksessa. Eduskuntaryhmän kapinointi ryhmänjohtajaa vastaan näkyi notkahduksena mielipidemittauksissa.

Heinäluomaa on pidetty poliittisten operaatioiden mestarina. Syksyn näytelmä osoittaa, että kyllä Rinnekin tukijoukkoineen osaa pelin.

Puheenjohtajaspekulaatiot nousivat kesällä julkisuuteen. Rinne rauhoitti tilanteen sanomalla eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että hän ilmoittaa jatkoaikeistaan puoluevaltuustossa marraskuussa. Samalla hän vei potentiaalisilta kilpailijoiltaan monta viikkoa tehokasta kampanjointiaikaa.

Ryhmän sisäisten riitojen pulpahtaminen julkisuuteen ennen puheenjohtajakisan alkua osoitti, että Rinteellä pysyi aloite hallussaan.

Kun Rinne päihitti puoluekokouksessa 2014 Urpilaisen, olivat Rinteen joukot käyneet kampanjaansa jo vuoden päivät. Urpilainen oli oikeastaan hävinnyt jo siinä vaiheessa, kun puoluekokousedustajat oli valittu.

Sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa helmikuussa ei välttämättä nähdä puheenjohtajavaalia. Lindtman oli ainut potentiaalinen ehdokas, jolla olisi mielipidekyselyjen mukaan ollut mahdollisuus voittaa Rinne. Timo Harakka on sanonut, ettei asetu yksin Rinnettä vastaan, eikä Tytti Tuppuraista tai Tuula Haataista pidetä varteen otettavina.

Lindtmanin aika astua Sdp:n johtoon viivästyi siis ainakin kolmella vuodella. Ehkä jopa kuudella, jos Rinne saa vietyä puolueensa seuraavissa eduskuntavaaleissa hallitukseen. Jos ei saa, on hänen vuoronsa väistyä. Lindtman on vasta 34-vuotias, joten hänellä on vielä aikaa. Mutta takaa tulee muitakin nuoren polven demareita.