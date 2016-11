Euroopan unionin ja Turkin välinen pakolaissopimus lisäehtoineen on muuttunut omituiseksi tekeleeksi. Torstaina EU-parlamentti antoi asiasta oman mielipiteensä.

EU ja Turkki sopivat keväällä, että Turkki pitää maaperällään sinne tulevia ja Eurooppaan haluavia pakolaisia. Turkki lupasi ottaa vastaan Kreikasta palautettavat luvattomat tulijat. Vastikkeeksi Turkki saa rahaa ja lupauksen siitä, että maan EU-jäsenyyttä vauhditetaan ja kansalaiset saavat viisumivapauden unioniin.

Lännellä ja Turkilla oli erilaiset motiivit tehdä sopimus. Eurooppaan oli tullut valtava määrä turvapaikanhakijoita Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Suuri osa heistä tuli Turkin kautta Kreikkaan.

Kreikka ei kyennyt järjestämään vastaanottoa eikä tulijoiden haastatteluja. Muut unionimaat olivat hitaita auttamaan, koska yhteistä turvapaikkajärjestelyä ei ole saatu rakennettua.

Lännelle pakolaisvirta oli myös poliittinen ongelma. Unionimaiden päättäjät pelkäsivät asemansa puolesta, koska tulijoiden määrä nostatti vastalauseita ja protesteja päättäjiä vastaan.

Turkki sai rahan lisäksi otteen lännestä. Kun presidentti Recep Tayyip Erdoğan käänsi maansa kurssin yhä autoritaarisempaan suuntaan, unioni ei voinut mitään. Erdoğanin Turkki jatkaa yhä kauemmas samaan suuntaan, mutta länsi vain puristelee käsiään yhteen ja paheksuu. Ensi vuonna Euroopassa pidetään tärkeitä vaaleja, joten päättäjät toivovat, että hiljaisuus raja-asemilla kestäisi.

EU-parlamentti kertoi, että neuvottelut Turkin kanssa on katkaistava. Jäsenmaat ovat eri mieltä. Virallinen perustelu on, että jos neuvottelut katkeavat, Turkkiin on entistä vaikeampaa vaikuttaa.

Kaikki tietävät, että Turkin jäsenyysneuvotteluja ei voi viedä eteenpäin, joten niiden avulla ei Turkin kehitystä ohjailla. Ohjakset ovat löysällä. Ei Erdoğan muutoinkaan ota hyviä neuvoja vastaan eikä suostu ohjastettavaksi. Mutta kaikki voivat teeskennellä, että nyt neuvotellaan ja vaikutetaan.

EU-parlamentti voi osoittaa omaa moraalista rohkeuttaan, koska sillä ei ole tässä asiassa valtaa eikä vastuuta – asia on jäsenmaiden vallassa.