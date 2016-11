Robottien marssi ihmisten työmarkkinoille ja -paikoille herättää nyt paljon keskustelua. Arviot uhanalaisten toimenkuvien tai työtehtävien määrästä vaihtelevat hurjasti. Joka tapauksessa edessämme on aikakautta määrittävä teknologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen murros.

Suomessa uskotaan usein, että lähitulevaisuuden haasteisiin vastataan parhaiten teknisellä osaamisella. Tekninen osaaminen on kuitenkin vain osaratkaisu: robotit nostavat inhimillisen osaamisen arvoon arvaamattomaan.

Kaikki perustuu ihmisten vahvuuksiin ongelmanratkaisussa.

On ainakin kolmenlaisia ongelmia. Joidenkin ratkaisemiseen on jo olemassa kaava. Toisiin on ensin kehitettävä kaava, josta ratkaisu johdetaan. Lisäksi on ongelmia, joihin ei voi luoda kaavaa. Ne ovat liian monimutkaisia ja sisältävät vaikeasti määriteltäviä vuorovaikutussuhteita.

Robotisaatio merkitsee, että ihmistä ei tarvita kaavamaiseen työhön. Niinpä kahdessa ensimmäisessä ongelmatyypissä ihmisen tehtäväksi jää luoda koneäly, joka pystyy ratkaisemaan sekä kaavan että ongelman. Kaavattomien ongelmien ratkaisu jää ihmisen vastuulle.

Siksi robotisaatioon ei voi vastata vain teknillisellä koulutuksella. Tekninen osaaminen on eräänlaista infrastruktuuria, jolla robotiikkaa kehitetään entistä edistyneempien kaavojen ratkaisuun. Se ei keskity ihmisten todellisiin vahvuuksiin.

Suomalainen korkeakoulutus tukeutuu nyt kaavojen opettamiseen tai niiden luontiin. Sen sijaan koulutuksen olisi hahmotettava monimutkaisia ongelmia niiden perusteista lähtien. Humanismissa ja siihen nojaavissa yhteiskuntatieteissä voi piillä ratkaisut ongelmiin, joihin ei ole mahdollista luoda kaavaa.

Miksi sodimme, miten yhteiskunnallista eripuraa voi ehkäistä, mikä on kaunista tai millainen talousfilosofia vastaa ihmiskäsitystämme? Nämä ovat kysymyksiä, joihin kaava tai robotti ei vastaa. Tällaisten ongelmien käsittely parantaa kykyämme havaita merkityksellisimpiä kysymyksiä ja ratkaista niitä.

Emme patista ketään töihin humanistisille aloille. Mutta robotisoituvassa maailmassa entistä useampi kannattava, kehittävä ja tuottava työ kuuluu väkisinkin humanistille.

Yrityselämässä työskentelevät hyötyisivät humanistisesta taustasta – varsinkin jos opetus on ollut vaativaa ja kehittänyt oikeanlaisia ratkaisutaitoja.

Yrityselämässä parhaat ratkaisut kaavattomiin ongelmiin löytyvät rakentavan dialogin kautta. Kun kaavojen ratkaiseminen siirtyy roboteille, vuoropuhelun ja erilaisten näkökulmien yhteen sovittamisen taito korostuu.

Miten luoda kiinnostava palvelu, miksi jokin brändi vetoaa, millainen design kiehtoo asiakasta, mistä koostuu toimiva organisaatio, kuinka robotiikka yhdistyy ihmistyöhön ja mikä strategian pitäisi olla? Nämä kaikki ovat kaavattomia mutta tärkeitä kysymyksiä yrityksen pitkäaikaisen menestyksen kannalta.

Humanistinen lähestymistapa ja siitä ammentavat yhteiskuntatieteet olisi nostettava uuteen arvoon. Tämä vaatii pedagogista kehitystyötä. Nyt jopa humanistisia aineita tahdotaan opettaa aivan kuin päämääränä olisi tietty ammatti eikä valmistautuminen tulevaan.

Tulevaisuuden koulutuksessa korostuvat sekä humanismi että teknologia. Humanistista lähestymistapaa tarvitaan varmistamaan, että valjastamme teknologiaa tavalla, joka oikeasti hyödyttää ihmistä. Tulevat liiketoimintamallit perustuvat laajaan kokonaisvaltaiseen näkemykseen toimialan, kuluttajien ja organisaation suunnasta sekä teknologian syvään hyödyntämiseen liiketoimintamallin toteutuksessa.

Työelämässä käytännöt muuttuvat niin nopeasti, ettei niitä kannata kuvitella opettelevansa muuten kuin käytännössä. Siksi koulutuksen on keskityttävä perusasioihin, joita ei käytännössä opi. Humanismi on itseisarvoista, ja juuri sen itseisarvoisuuden vuoksi inhimillisyydellä on myös välinearvoa, kunhan se oikein oivalletaan.

Teknologian käytön ja sen ymmärryksen korostaminen opetuksessa auttaa meitä vain pysymään muiden perässä. Tällaisesta opetuksesta ei ole määrittämään, millaisia taitoja tarvitsemme tai haluamme tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Siksi tarvitsemme korkeakoulutusta, joka kehittää monimutkaisten ongelmien ymmärrystä laaja-alaisella ajattelulla. Humanismi on robotisoidun tulevaisuuden salasana.

Lauri Tähtinen ja Antti Törmänen

Tähtinen on Suomen Akatemian tutkijatohtori ja Törmänen start up -yrittäjä.