Suomalainen on niin etuoikeutettu, että hävettää

Pääkirjoitus

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa puhuttiin eliitistä ja eliitinvastaisuudesta. Samoja termejä käytetään Suomessakin.

Pitää ymmärtää, että merkitys on eri. Amerikkalaisiin verrattuna suomalainen on niin etuoikeutettu, että välillä hävettää – mikä sekin on kovin suomalaista.

Miten niin, ajattelee moni. Yhdysvallat on maailman rikkain maa! Amerikkalaisilla on isot palkat, pienet verot ja paljon enemmän valinnanvaraa!

(Puhumattakaan Yhdysvaltain lämpimästä ilmastosta, mutta ei mennä siihen nyt. Osa suomalaisista todella pitää talviurheilusta).

Vertaan kuitenkin itseäni amerikkalaisiin naapureihini, jotka asuvat vauraalla alueella Washingtonin lähiössä. He kuuluvat koulutetuimpiin ja kansainvälisimpiin amerikkalaisiin – siis eliittiin. Olen miettinyt, vaihtaisinko osia heidän kanssaan. En ole varma.

Syitä on kolme: raha, aika ja vapaus.

Naapureillani on isot talot ja isot palkat, mutta myös valtavat menot, koska he haluavat kouluttaa lapsensa. Perustutkinnon kustannukset ovat kolminkertaistuneet yksityisissä ja nelinkertaistuneet julkisissa yliopistoissa 1970-luvulta. Kansasta 90 prosenttia on saanut samana aikana noin 15 prosentin palkankorotuksen.

Naapurit laskevat, että kahden lapsen korkeakoulutukseen olisi säästettävä puolisen miljoonaa dollaria. Kun menoihin lisätään asuntovelka ja eläkesäästöt, eivät kymmenisen prosenttiyksikköä pienemmät verot tunnu enää yhtä hyvältä diililtä.

Sitten aika. Yritän luikkia kesälomalle salaa, koska se on naapureistani sapattivapaan pituinen. Tutuillani on yksi viikko lomaa. Loput yhdeksän viikkoa ­koulun kesälomasta lapset ovat kesä­leirillä.

Yksi äiti tuskaili lehdessä, miten kehtaa kertoa työnantajalleen, että saa toisen lapsen ja tarvitsee taas kolme kuukautta vapaata töistä.

Sitten vielä vapaus. Yhdysvalloissa lasten ja naisten vapaus liikkua yksin tai pimeällä riippuu paljon siitä, missä asuu. Mikä taas riippuu rahasta.

Tasa-arvo on yhä niin juurtunut suomalaisiin, että ajatus meistä eliittinä on vieras, jopa vastenmielinen.

Amerikkalaisen korvaan valitus Suomen julkisten palvelujen laadusta kuulostaisi kuitenkin elitistiseltä. He, kuten suuri osa maailmasta, vasta haaveilevat vastaavista palveluista.