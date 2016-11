Kuuballe Donald Trump on jo Fidel Castroa tärkeämpi

Pääkirjoitus

Savon Sanomat pohtii, millaisen perin­nön viime viikolla kuollut, Kuubaa pitkään hallinnut Fidel Castro jätti.

”Latinalaisen Amerikan ja myöhemmin myös Afrikan sissiliikkeille Castro oli esi­kuva, joka loi ja ylläpiti toivoa muutoksesta. Useimmille kuubalaisille hän oli sankarillinen johtaja, mutta monille myös säälimätön itsevaltias, joka viimeiseen asti hidasti maan talouden avautumista.”

”Neuvostoliiton taloudellisen tuen avulla Castro kykeni rakentamaan Kuubaan terveydenhuollon, joka on kaikkien ulottuvilla. Castron Kuubassa ilmainen koulutus loi tasavertaiset mahdollisuudet kaikille lapsille. Uudistusten hintana Kuubaan tuli itsevaltainen hallinto. Poliittinen oppositio tukahdutettiin. Vankilat täyttyivät poliittisista vangeista.”

”Castron kuolemalla on suuri symbolinen merkitys. Enemmän Kuuban kehitykseen vaikuttaa kuitenkin Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump.”

”Vaalikampanjansa aikana Trump arvosteli presidentti Barack Obaman päätöstä diplomaattisuhteiden avaamisesta Kuuban kanssa. Trumpin lausunnoista Castron kuoleman jälkeen on vaikea päätellä yhtään mitään. Yleinen arvio kuitenkin on, että talousasioissa pragmaattinen Trump tuskin haluaa yhdysvaltalaisten yritysten jäävän ulos Kuuban avautuvilta markkinoilta.”

Kalevan mukaan Euroopan ja Turkin suhteet ovat kovalla koetuksella.

”Viimeistään heinäkuun epäonnistunutta vallankaappausyritystä seuranneet rajut, ja yhä jatkuvat, kostotoimenpiteet ovat karistaneet ymmärtäväisesti Turkkiin suhtautuvia äänenpainoja.”

”Demokratiakehityksen pysähtyminen ja vahvistuva presidenttikeskeinen vallankäyttö herättävät lännessä suurta huolta.”

”EU:n ja Turkin suhteiden pakastuminen tulee huonolla hetkellä. Valttikortit ovat tällä hetkellä Turkin käsissä. Turkki on sitoutunut noudattamaan EU:n kanssa solmimaansa pakolaissopimusta, jonka mukaan se on lupautunut pysäyttämään Kreikan kautta Eurooppaan pyrkivät turvapaikanhakijat. Turkki on kuitenkin uhitellut sanovansa pakolaissopimuksen irti, jos se ei saa pikaisesti viisumivapautta EU:n alueelle. Lisäksi presidentti ­Recep Tayyip Erdoğan painostaa EU:ta päättämään Turkin EU-jäsenyydestä.

”Jäsenyysneuvotteluja on käyty vuosia ilman merkittävää edistymistä. EU:ssa onkin epäilty, miten tosissaan Turkki enää pyrkii EU:n jäseneksi. Myös Turkissa mietitään, onko EU neuvotteluissa vakavissaan.”

”Turkin rikkeet ihmisoikeuksia vastaan ovat tuomittavia. EU-jäsenyysneuvottelujen katkaiseminen kokonaan olisi kuitenkin vahingollista. Keskusteluyhteydestä on syytä pitää kiinni. Pitäisi myös miettiä, voitaisiinko suhteita kehittää jotenkin muuten kuin ikuista EU:n jäsenyysporkkanaa käyttämällä.”