Miten voittajat voisivat auttaa häviäjiä?

Pääkirjoitus

Maailmanhistorian tulkitseminen on välillä konstikasta. Joidenkin historioitsijoiden mielestä historian kulkua selittävät pitkät kestot: vuosisatojen yli ulottuvat suuret ­ke­hityslinjat. Toiset vannovat Bastiljin valtauksen nimiin: historiaa tehdään äkillisissä tapahtumissa, kuten Ranskan vallankumouksessa. Niissä historia kääntyy uuteen suuntaan.

Ongelmia tuo erityisesti se, että olemme itse kaiken aikaa huppu päässä: emme näe tulevaisuuteen ja tiedä, mihin mikäkin tapahtuma sijoittuu historian kulussa.

Miten siis pitäisi tulkita Donald Trumpin vaalivoittoa? Onko se historian suuri käänne vai vain mitätön pulpahdus läntisten yhteiskuntien pitkässä linjassa?

Unkarilaisen historioitsijan Karl Polanyin tulkinta sijoittuu tässä jonkinlaiseen välisarjaan. Oikeastaan Polanyi ­­ennusti Trumpin voiton jo vuonna 1944.

Wienissä 1886 syntynyt ja sittemmin Columbiaan New Yorkiin taloustieteen professoriksi päätynyt Polanyi kuvasi vuonna 1944 ilmestyneessä pääteoksessaan Suuri murros, kuinka 1800-luvun globaalit markkinat johtivat fasismin nousuun. Polanyin mukaan historiaa on ohjannut 1800-luvulta markkinoiden ja niitä säätelevien voimien tasapainottelu. Markkinoiden ­vapauttamisessa on paljon hyvää: talouskasvua ja kulutustavaroita. Samalla koventuva kilpailu kuitenkin myös vie työpaikkoja, tuo työttömyyttä ja lisää työläisten riskejä. Kun markkinoiden ikävät puolet kärjistyvät, niitä vastaan nousee sääntelyä ajava poliittinen vastaliike.

1800-luvun meno kuulostaa hyvin tutulta. Teknologinen murros loi globaalisti toimivan markkinatalouden, jota pyörittivät kansainvälistyneet pääomat ja finanssipankkiirit. Kultakanta – valuuttojen sitominen kullan arvoon – esti devalvaatiot ja pakotti maat sopeutumaan kansainväliseen kilpailuun. Murros toi vaurautta mutta vei työpaikkoja. Perinteisten köyhien rinnalle ilmestyi uusi luokka, työkykyiset työttömät.

Jännittävintä on, ettei kukaan nähnyt suurta murrosta. Kapitalismi saapui kenenkään ilmoittamatta. Taloustieteilijät eivät hahmottaneet olevansa keskellä teollista vallankumousta vielä 1800-luvun puolivälissä. Aikalaisilla ei ollut mitään syytä yhdistää kylän köyhien määrää kaupankäynnin kehitykseen maailman merillä.

Niinpä työttömyyteen ei puututtu. Sen sijaan köyhät ja työttömät pidettiin poissa äänioikeuden piiristä, ja kasautuva yksityis­omaisuus suojattiin laeilla.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ihmisiä ei enää voinut estää äänestämästä. Kun 1930-luvun lama romahdutti talouden, fasistit nousivat valtaan. Fasismi oli kuohahdellut jo pitkään siellä täällä leimahtavina poliittisina liikkeinä. 1930-luvun lamassa siitä tuli Polanyin sanoin ”miltei silmänräpäyksellinen tunneperäinen reaktio kaikissa teollisissa yhteisöissä”, mikä johti lopulta toiseen maailmansotaan.

Polanyille fasismi oli vastaliike, jolla yhteiskunnat vastasivat 1800-luvun vapaakaupan nurjiin puoliin. Jos Polanyin järkeilyä seuraa eteenpäin, niin päätyy Trumpiin.

Toisen maailmansodan jälkeen markkinat olivat melkein kirosana. Valtiot ottivat vahvan roolin markkinoiden sääntelyssä. Protektionismi palasi. Elinoloja parannettiin progressiivisella verotuksella ja rakentamalla hyvinvointijärjestelmiä.

Tämä valtiovetoinen järjestelmä kangistui ja alkoi piiputtaa 1970-lu­vun öljykriisissä, kun kasvu hidastui. 1980-luvulla markkinoita alettiin jälleen vapauttaa kulutustavaroiden tuottajien ja kuluttajien iloksi. Nyt nämä globaaliksi kasvaneet markkinat tuottavat jälleen häviäjiä ja synnyttävät finanssikuplia. Polanyin järkeilyä seuraten meneillään on markkinoita kuriin huutava vastaliike: Donald Trump, brexit, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Podemos, Syriza ja Marine Le Pen. . . Polanyin viesti oli, ettei demokraattisia yhteiskuntia ei voi ohjata vain voittajien ehdoilla. Myös häviäjien kärsimystä on pystyttävä lieventämään.

Trumpin voitto voi osua saumakohtaan, jossa astumme uuteen pro­tektionismin tai levottomuuksien aikaan. Parempi olisi, jos tapahtunut herättäisi yhteiskunnat miettimään, miten markkinoiden huonot puolet saadaan jotenkin hallintaan.

Miten voittajat voisivat auttaa häviäjiä? Miten emme syyllistäisi rakennemuutoksen rattaissa työttömäksi jääneitä, vaan etsisimme heille ratkaisuja? Sen sijaan, että kauhistelemme maailman menoa huppu päässä näkemättä, mitä ­oikeastaan on meneillään.