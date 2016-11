Trump voi vielä pelastaa Castron

Pääkirjoitus

odottaa Kuubassa suuria muutoksia Fidel Castron kuoleman jälkeen, kannattaa kääntää katse hetkeksi taaksepäin viime huhtikuuhun, Kuuban kommunistipuolueen puoluekokoukseen.Uudistusten kannattajat toivoivat, että puoluekokouksessa olisi mullistettu politbyroota, joka tekee Kuubassa ratkaisevat päätökset.Politbyroon 14 jäsenestä 12 säilytti lopulta paikkansa. Puoluetta johtaa 85-vuotias Raúl Castro. Hänen varamiehensä José Ramón Machado on 86-vuo­tias uudistusten vastustaja.Politbyroohon otettiin mukaan myös viisi noin 50-vuotiasta jäsentä, mutta valta on yhä vanhalla kaartilla. Raúl – käytän Castron veljeksistä etunimiä sekaannusten välttämiseksi – ilmoitti puoluejohtoa koskevista ikärajoista, mutta ne tulevat voimaan vasta viiden vuoden kuluttua. Radikaalimmat uudistushankkeet kaatuivat viimeistään, kun Fidel viimeisenä poliittisena tekonaan ilmaantui paikalle puoluekokoukseen.on kuitenkin lakannut ilmaantumasta. Kuuban historiassa käynnistyy uusi luku. Kamppailussa linjasta ovat mukana kommunistipuolueen vanhoilliset ja uudistusmieliset sekä tärkeässä roolissa armeija, jonka taloudellista ja poliittista valtaa uudistukset uhkaavat.Raúl on Kuuban puoluejohtaja, presidentti ja asevoimien komentaja, joten hänen asemansa pitäisi olla kiistaton. Mikään ei kuitenkaan ole aivan kiistatonta Fidelin jälkeisessä Kuubassa.Veljensä väistymisen jälkeen Raúl on vuosikymmenen ajan varovaisesti avannut Kuuban taloutta sekä muun muassa kansalaisten nettiyhteyksiä. Raúl osoitti itsenäistä johtajuutta, kun hän Fidelin tahdon vastaisesti päätti yhdessä Barack Obaman kanssa avata uudelleen Kuuban ja Yhdysvaltain suhteita.Yhdysvaltojen presidenttinä puoleen vuosisataan Obama kokeili suhteissa Kuubaan porkkanaa kepin sijaan. Suureen avautumiseen Kuubassa se ei ole johtanut, mutta maanantaina Kuubaan laskeutui ensimmäinen reittilento Yhdysvalloista yli puoleen vuosi­sataan.Samaan aikaan Yhdysvalloissa seuraava presidentti Donald Trump sanoi harkitsevansa paluuta vanhaan kepin politiikkaan Kuuban kanssa.Sovintopolitiikkaa vastustava Trump ja uudistuksia vastustavat Kuuban kommunistit voivat vielä yhdessä pitkittää Fi­delin valtakautta Kuubassa, hänen kuolemastaan huolimatta.