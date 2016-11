Vapaa sana kuuluu pohjoismaisuuteen – myös pääministeri Sipilällä olisi opittavaa

Pääkirjoitus

, tarkkaan ottaen perjantaina, tulee kuluneeksi tasan 250 vuotta painovapausasetuksen hyväksymisestä Ruotsin valtiopäivillä. Kyse oli senhetkisen maailman vapaamielisimmästä sananvapauslaista, joka poisti ennakkosensuurin ja teki hallinnon ja oikeuslaitoksen asiakirjoista lähtökohtaisesti julkisia. Kyse oli siten myös maailman ensimmäisestä julkisuuslaista.Suomi ja Ruotsi ovat juhlineet vuotta yhdessä. Ruotsi oli tietenkin se valtakunta, jossa painovapaus toteutui, mutta lain henkiset isät – heistä tunnetuimpana valtiopäivämies Anders Chydenius – olivat valtakunnan itäosasta eli Suomesta.Sananvapaus ja vallankäytön julkisuus ovat hyvän yhteiskunnallisen keskustelun ja tarvittaessa myös vallanpitäjien toimien arvostelun edellytyksiä. Vapaa sana auttaa tunnistamaan mahdolliset epäkohdat ja väärinkäsitykset ja korjaamaan niitä tiedon­välityksen ja keskustelun avulla. Sananvapaus ei ole erillinen saareke yhteiskunnassa vaan olennainen osa toimivaa kokonaisuutta.Sananvapaus on osaltaan auttanut pohjoismaisia yhteiskuntia kehittymään sellaisiksi kuin ne nyt ovat: avoimiksi, kansanvaltaisiksi, oikeudenmukaisiksi, tasa-arvoisiksi ja eteenpäin katsoviksi. Ei ole sattumaa, että Pohjoismaat menestyvät kansainvälisissä vertailuissa.aikka pohjoismaiset yhteiskunnat ovat kehittyneet paljon 1700-luvun jälkeen, monet kysymykset pysyvät jatkuvasti ajankohtaisina. Puutteellisen ja virheellisen tiedon valta kasvaa aina, jos tiedonsaantia rajoitetaan tai totuuden selvittäminen ei edes kiinnosta. Kuka olisi osannut joitakin vuosia sitten aavistaa esimerkiksi valemedian vallankäytön nousun?Vapaan keskustelun ja kriittisen journalismin merkitys länsimaisille yhteiskunnille on vähitellen opittu, mutta vallanpitäjille tulee aina kiusaus ryhtyä kahlitsemaan sitä. Euroopan unionin jäsenyyskään ei ole suojannut unkarilaisia viestimiä, eikä julkisuusperiaatteen noudattaminen ole edes suomalaisilla viranomaisilla aina muistissa.yvä esimerkki pohjoismaisesta julkisuus- ja sananvapausajattelun merki­tyksestä on viime päivinä saatu pääministeri Juha Sipilän (kesk) Terrafame-yhteyksien käsittelyssä. Kun tieto pääministerin mahdollisista ristikkäisistä intresseistä nousi esiin, asiasta käytiin keskustelu, jossa tiedot täsmentyivät. Mahdollinen esteellisyys on nyt oikeusasiamiehen arvioitavana.Näin itseään korjaavan yhteiskunnan pitäisikin toimia. Vapaa sana ehkäisee väärinkäytöksiä ja tuo esiin ratkaisua kaipaavat ongelmat ja ylläpitää näin yhteiskunnan ­toiminnalle tärkeää luottamusta.Tapahtumaketjun toiset osat kertovat kuitenkin harkinnan pettämisestä. Pääministeri oli yhteydessä Ylen toimittajaan tavalla, jota voisi kuvata joko tunteikkaaksi tai painostavaksi. Hän myös ilmoitti sähköpostilla ettei luota Yleen lainkaan.Jotta uutismedia pystyisi hoitamaan tehtävänsä, sen täytyy nauttia suuren yleisön luottamusta. On kaikkien etu, että tämä luottamus koskee laajasti lehtiä, radiota, televisiota ja muuta mediaa. Kerran hankittu luottamus ei riitä, vaan sen puolesta on tehtävä jatkuvasti työtä ja perusteltava omat valinnat.Vaikka Ylen hallinto on eduskunnan vastuulla ja sen toiminta rahoitetaan verolla, on huolestuttavaa, jos pääministeri antaa ymmärtää, että yhtiön pitäisi nauttia poliittisten päättäjien luottamusta. Erityisesti tällaisessa tilanteessa suuren yleisön täytyy voida luottaa, etteivät toimitukset luovuta käsistään osaa päätösvallastaan.