Nationalismi on uusi sosialismi

Pääkirjoitus

puhutaan niin sanotuista sosialistisista ydinarvoista. Niitä mainostetaan kylteissä katujen varsilla ja metroasemilla. Niistä on tehty lauluja ja nettivideoita.Sosialistisia ydinarvoja ovat esimerkiksi demokratia, kohteliaisuus, tasa-arvo, oikeus, isänmaallisuus ja ystävyys.Sosialismin kanssa niillä ei ole paljon tekemistä. Ne ovat propagandaa, jota Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue tarjoaa kansalle.Propaganda kytkee sosialismiin myönteisiä mielikuvia, mutta aate ei oikein uppoa kansaan. Kiina ei enää ole kovin sosialistinen maa. Pekingin kaduilla kapitalistit ajelevat Lamborghineilla, eikä sosialismista ole oikein jäljellä kuin valtionyhtiöiden monopoliasemat ja autoritaarinen hallinto, joka kovasti puhuu sosialismista.ja monikulttuurinen Kiina kuitenkin haluaa ideologian, joka yhdistää kansaa, jotta maa pysyy koossa. Sellaiseksi on noussut nationalismi.Sama aate pilkahtaa esiin pian Suomessakin, kun uusnatsit ja muut kan­sallismielisiksi itseään nimittävät pitävät itsenäisyyspäivän seremonioitaan.Kiinassa nationalismi näyttää olevan vähintään puolivirallinen ideologia. Kiinaa nelisen vuotta johtanut Xi Jinping pitää iskulauseenaan käsitettä ”kiina­lainen unelma”, joka tarkoittaa ”Kiinan kansakunnan suurta kukoistuksen palauttamista”.Harvassa maassa on näin suoraan pantu tavoitteeksi kansallinen nousu. Virallinen Kiina ei puhu nationalismista – eikä sen kannatakaan, ettei sen ajatella pyrkivän jonkinlaiseksi maailman her­raksi.Sosialististen ydinarvojen joukossa nationalismi on nimellä isänmaallisuus. Isänmaallisuus ajatellaan yleensä rak­kaudeksi maata kohtaan ja valmiudeksi puolustaa sitä. Nationalismi on enemmän aggressiivista kansallista uhoa.kiinalaisten suhtautuminen maahansa on lähempänä nationalismia kuin isänmaallisuutta. Nationalistinen raivo syttyy pienestäkin kipinästä. ­Kovaan nettiryöpytykseen joutui esi­merkiksi ranskalainen kosmetiikkayhtiö, koska se sponsoroi Kiina-kriitikoksi koettua hongkongilaista poplaulajaa.Kiinaa johtava puolue lietsoo nationalismia, koska näin se saa monilta tunnepohjaista hyväksyntää. Puolue tekee samaa kuin nationalisteja kosiskelevat eurooppalaiset populistit. Euroopan oikeistopopulistit ja Kiinan kommunistit ovat henkisesti lähellä toisiaan.