Euroopan yhteistyön kulta-aika jäi taakse

uhanneet vaarat eivät olleet unionin rakentamisen kulta-aikoina tyystin toisenlaisia kuin nyt. 1990-luvulla globalisaatio rynni, Kiina nousi ja työtä katosi Euroopasta.Euroopan hajaannus oli taloudellista hajaannusta. Neuvostoliiton vallan alta vapautuneita Itä-Euroopan maita haluttiin pelastaa länteen, jotta Moskovan ote irtoaisi.Tuolloin vastaus uhkiin oli sisäinen tiivistyminen ja henkinen avautuminen. Unionin sisämarkkinoita lujitettiin ja rahaliiton rakentaminen aloitettiin. EU:sta oli määrä tehdä maailman kilpailukykyisin talousalue. Unionia laajennettiin ja yhteistyösopimuksia tehtiin joka suuntaan, jotta läntinen arvomaailma saisi voiton myös lähialueilla.Nytkin globalisaatio rynnii, Kiina nousee ja työtä katoaa Euroopasta. Moskovakin painaa päälle.Euroopan vastaus uhkiin on tällä kertaa pirstoutuminen ja kääntyminen sisäänpäin.kone kyllä toimii ja direktiivejä valmistuu. Mutta tunnelmat ovat huonot. Jäsenmaiden keskinäinen luottamus on huvennut, mikä näkyy kokousten ilmapiirissä.Ensi vuonna Euroopan unioni on historiansa kovimmassa koetuksessa. Britannian neuvottelut EU-jäsenyytensä päättämisestä alkavat. Ranskan presidentinvaaleissa kannatusta kerää äärioikeiston ehdokas Marine Le Pen, joka haluaa Ranskan irti unionista – ainakin eurosta.Samalla asialla on Hollannin äärioikeisto maaliskuun parlamentti­vaaleissa. Saksan vaalien alla nousee integraatiovastainen Alternative für Deutschland.Jos Italia hylkää tänään kansanäänestyksessä perustuslakiuudistuksen, Italian hallitus todennäköisesti hajoaa. Edessä ovat parlamentti­vaalit, joissa vahvoilla on unionia ja vallanpitäjiä yleisesti vastustava Viiden tähden liike.Unkari ja Puola ovat jo kääntäneet selkänsä monille niille arvoille, joita 1990-luvulla unionia rakennettaessa nostettiin yhteisiksi tavoitteiksi.Eurooppalaisen yhteistyön kulta-aika on ohi.Nobel-palkittu Bengt Holmström on tutkinut kannustinjärjestelmiä: esimerkiksi sitä, miten yritysjohtajia saadaan oikeilla kannustimilla toimimaan yrityksen edun mukaisesti entistä paremmin.Yksi Holmströmin huomio on tiivistetty siten, että sitä saa, mitä mittaa. Jos mittaa osakekurssin kehitystä ja antaa kannustimet osakkeen kallistumisesta, saa sellaisen pomon, joka keskittyy kurssin nostattamiseen muttei välttämättä liikevaihdon kasvattamiseen.Euroopan integraation rakentajien kannustinjärjestelmät ovat muuttuneet oleellisesti parissakymmenessä vuodessa.1990-luvulla oletettiin yleisesti, että unionin vahvistaminen vahvistaa jäsenmaita. Usko niin sanottuihin synergiaetuihin oli luja. Vankimmillaan tämä usko oli, kun yhteis­valuutta euroa rakennettiin.olettivat kiihtyvän talouskasvun ja Euroopan vaikutusvallan kasvun kuljettavan hyvää – vakautta ja parempaa elintasoa – alaspäin jäsenmaille. Kannustimia syventää yhdentymistä olivat suosio, valta ja äänet, joita integraation rakentajien oli tarkoitus urakastaan kuitata.Finanssikriisi ja sitä seurannut velkakriisi pettivät laskelmat. Pelastuspakettien kokoamisen aikaan päällimmäiseksi kuvaksi äänestäjien keskuudessa nousi oletus, että joku käy nyt minun lompakollani, jonka EU avasi. Pakolaiskriisi vahvisti kuvaa: Bryssel avasi myös rajat.poliittinen johtajuus on hukassa: se kulkee ennakkoluulojen mukana, kerjää ja noukkii halpoja erävoittoja. Jalkaväen kenraalin Adolf Ehrnroothin oppia toteutetaan nurin päin: päättäjät johtavat joukkojaan takaa.Äänikannustin on yhä olemassa, mutta järjestelmä toimii päinvastoin kuin 1990-luvulla uskottiin. Unionia syyttämällä ja rajamuurien nostamista vaatimalla uskotaan saatavan ääniä ja valtaa. Kannustinjärjestelmä tuottaa opportunismia.Pankki-, pakolais- ja velkakriisit syntyivät todellisuudessa jäsenmaiden omista kansallisista virheistä ja päättäjien kyvyttömyydestä. Ne eivät olleet todisteita unionin insti­tuutioiden puutteista tai siitä, että yhteistyön syventäminen oli virhe.Puutteistaan huolimatta Euroopan integraatio on tuottanut niin paljon hyvää eurooppalaisille, että on vastuutonta olla puolustamatta sitä. Ensi vuonna puolustajia kaivattaisiin myös Suomesta. Viennistä elävälle maalle protektionismin nousu olisi tuhoisaa.