Vanhempi, osaatko relata?

on pukenut tyllihameen ja vaatii ohjelmaa. On selvää, mistä lähes kolmevuotias pitää. Ei palloilusta, keinumisesta eikä näpräämisestä. Hän pitää temppuilusta ja jumpasta. Pitäisikö taaperolle keksiä harrastus?13-vuotias Kim Tae-hwan asuu Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Kimin harrastus on koulu (HS 5.12.). Hänen perjantain koulupäivänsä kestää yksitoista tuntia. Kuuden tunnin koulupäivä yläkoulussa, kotiin syömään ja bussilla yksityiskouluun. Koulupäivän jälkeen vielä kaksi tuntia läksyjentekoa. Kim haluaa biologiksi.Taekwondo on jäänyt, eikä älypuhelinta ole. Kim tähtää jo 13-vuotiaana tosissaan yliopistoon. Kimin äidin Kangin mielestä pänttäämiskulttuurin syynä ovat kunnianhimoiset äidit, kuten hän itse. Myöskään Kang ei pysty lopettamaan poikansa tulevaisuudesta huolehtimista, vaikka hän haluaisi ottaa ren­nommin.haluaisi vielä suojella paineilta. Porttiteoria johtaa satujumpasta Oopperan balettikouluun.Oma tanssinopettajani sanoo, että laittaisi lapsensa mieluummin jalkapalloon. Vaikka alakoululaisena hän läpäisi tanssilinjan pääsykokeen, kesä meni venytellessä.Tiistaina julkaistaan 15-vuotiaiden uudet Pisa-osaamisvertailut. Edelliset kärkisijat menivät Aasiaan. Suomen tulokset olivat laskusuunnassa, mutta hyviä ne ovat silti. Suomen maine koulutuksen mallimaana elää vahvana.alkavat myös itsesyytökset. Norjan teknillinen yliopisto tutki, miten tulokset otettiin vastaan huonosti menestyneessä Norjassa ja hyvin menestyneessä Suomessa. Opettajat kokivat Norjassa, että heitä pidetään laiskoina.Mediahuomion lisäksi painetta tuli vanhemmilta: varsinkin parempien ­asuinalueiden vanhemmat olivat herkästi opettajien kimpussa. Suomessa opettajat olivat työnsä suhteen itsevarmempia, Science Nordic -verkkojulkaisussa kerrotaan.Etelä-Korean Kimin tapauksessa Pisa tuskin on syypää. Itseruoskinta on kirjoitettu sisään järjestelmään.harrastesivut läpi. Kuinka nuorena pitää aloittaa, jotta ehtii ammattimuusikoksi? Miten pää kestää tanssijan ura­polkua?Samaan aikaan tyllihameinen jumppaa olohuoneen lattialla. Se käy noinkin.